Парламентская реформа, Налоговый кодекс и АЭС — какие изменения ждут Казахстан с 2026 года

Информационное агентство «Казинформ» попыталось разобраться, какие именно ключевые преобразования могут произойти в стране в течение ближайших нескольких лет.

Новый Налоговый кодекс

С экономической точки зрения наиболее значимым изменением 2026 года станет обновление Налогового кодекса. Первые сигналы о грядущих нововведениях в налоговой сфере появились еще к концу 2025 года, отдельные незначительные изменения вступили в силу заранее. Однако в 2026 году Казахстан вплотную подойдет к этапу масштабной реформы, поскольку с 1 января уже действует новый Налоговый кодекс, принятый ранее.

Как отмечает эксперт в сфере налогообложения, бухгалтер Айжамал Абдикеримова, проводимая реформа направлена на сокращение доли теневой экономики и на то, чтобы сделать налоговую систему максимально упрощенной и понятной для граждан и бизнеса.

В качестве одного из примеров она приводит структуру налоговых режимов: если ранее в стране действовало 8 различных режимов налогообложения, то теперь их количество будет сокращено. В дальнейшем останутся 3 основных формата: общеустановленный режим, упрощенный режим и специальный режим, предназначенный для сельского хозяйства.

При этом налоговые послабления для субъектов малого и среднего предпринимательства сохраняются. Граждане, занятые такими видами деятельности, как работа в сфере пассажирских перевозок на такси или оказание бытовых услуг, включая парикмахерское дело, и получающие доход до 1,3 миллиона тенге в месяц, смогут осуществлять свою деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае им потребуется вносить лишь один ежемесячный платеж, из которого 4% в автоматическом режиме будут направляться на пенсионные отчисления и обязательное медицинское страхование.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что данный налоговый режим может оказаться невыгодным для граждан, которые в перспективе планируют выход на пенсию либо рассчитывают на получение социальных выплат по беременности и родам.

Кроме того, по словам эксперта, изменения, заложенные в новом Налоговом кодексе, неизбежно отразятся и на уровне рыночных цен.

— Одним из наиболее обсуждаемых нововведений на сегодняшний день является повышение ставки налога на добавленную стоимость. Если ранее она составляла 12 процентов, то теперь увеличится до 16 процентов. Это может привести к удорожанию банковских услуг, услуг детских садов, различных кружков и секций, а также сервисных услуг в целом. Кроме того, существует риск роста цен на жилье. Если раньше строительные компании были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, то теперь они будут обязаны его платить, — поясняет эксперт.

По ее словам, дополнительная налоговая нагрузка, которая будет возложена на строительную отрасль, с высокой вероятностью напрямую отразится на стоимости квартир и будет включена в их конечную цену.

В новом Налоговом кодексе предусмотрены и существенные изменения в отношении банковского сектора. Для банков ставка корпоративного подоходного налога увеличится с 15 процентов до 25 процентов. Это, как предполагается, может привести к удорожанию банковских услуг для населения и бизнеса. Кроме того, предприниматели, работающие в социальной сфере — в том числе частные детские сады и школы, — начиная с нового года также будут обязаны уплачивать налоги.

Как отмечает эксперт, одновременно с этим усилится и государственный контроль. Все операции, связанные с недвижимым имуществом и транспортными средствами, будут отслеживаться в автоматическом режиме, а налоговая задолженность, оставшаяся неуплаченной, сможет взыскиваться в принудительном порядке за период до 3 лет.

— Новый Налоговый кодекс представляет собой масштабную реформу, которая затронет не только предпринимателей, но и общество в целом. Повысятся цены на услуги, стоимость жилья, возможно удорожание банковских операций. В этой связи каждому гражданину важно быть осведомленным о предстоящих изменениях и заранее к ним подготовиться, — резюмировала Айжамал Абдикеримова.

Однопалатный Парламент

В следующем году исполнится 30 лет со дня образования Сената Парламента. Однако эта дата может стать завершающей в истории верхней палаты. В своем очередном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания однопалатного Парламента, формируемого на основе партийных списков. Из сказанного Президентом следует, что в 2027 году в стране может состояться общенациональный референдум по вопросу парламентской реформы, после чего планируется внесение соответствующих изменений и дополнений в Конституцию. На данный момент эта инициатива находится на стадии предложения, однако сама тема уже стала предметом активного общественного обсуждения.

Как отмечает руководитель отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жанар Санхаева, переход к однопалатной системе способен заметно трансформировать всю конфигурацию государственного управления.

— Переход к однопалатной модели осуществляется за счет укрепления внутрипарламентских структур. В результате происходит перераспределение и усиление контрольных функций: расширяются права парламентской оппозиции, усиливается система комитетов, получающих возможность всестороннего рассмотрения законопроектов, а также развивается экспертная инфраструктура через деятельность Института парламентаризма и других аналитических структур. Все это позволило бы сформировать основу для более ответственного и прозрачного законодательного процесса в условиях многопартийной системы, при которой в Мажилисе представлены шесть политических партий, — подчеркнула эксперт.

По словам спикера, переход к однопалатному Парламенту не является разрозненным или изолированным шагом, а логично вписывается в последовательную линию реформ, направленных на укрепление политических институтов и повышение уровня гражданской активности. Такая модель обладает рядом системных преимуществ. В первую очередь усиливается персональная и институциональная ответственность, поскольку исчезает возможность перекладывания ее между двумя палатами, как это происходило ранее.

— Во-вторых, однопалатная структура способствует укреплению партийной системы. Развитая партийная система усиливает политическую конкуренцию, снижает чрезмерную персонификацию власти и создает условия для формирования независимых институтов. В-третьих, однопалатный Парламент повышает эффективность процесса принятия решений. В условиях, когда скорость политического цикла во многом определяет успех или неудачу реформ, чем меньше согласовательных барьеров, тем быстрее идеи трансформируются в конкретные законы, а принятые законы — в реальные изменения в жизни общества, — отметила Жанар Санхаева.

Вместе с тем отказ от Сената не допускает поспешных решений. Устранение структуры, которая на протяжении длительного времени принимает решения, определяющие политическое и социально-экономическое будущее всей страны, является сложным и ответственным шагом. В этой связи Глава государства особо подчеркнул необходимость взвешенного и поэтапного подхода.

— Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, — заявил Президент.

Когда появится АЭС в Казахстане?

В Казахстане последовательно вырисовываются конкретные шаги по развитию атомной энергетики. Как сообщает Агентство по атомной энергетике, в ближайшие 2-3 года планируется проведение строительных работ по возведению атомной электростанции.

Ранее по итогам международного отбора подрядчиком и оператором первой атомной электростанции была определена российская компания «Росатом». Крупный энергетический объект предполагается построить в Алматинской области — вблизи села Улькен, расположенного на берегу озера Балхаш.

Как стало известно, после ввода станции в эксплуатацию постоянной работой будут обеспечены более 2 тысяч человек. Электростанция мощностью свыше 2,5 тысячи мегаватт будет способна обеспечить электрической энергией порядка 3 миллионов жилых домов.

На первой атомной электростанции в Казахстане планируется установка реакторов типа VVER-1200. Станция с общей установленной мощностью около 2,4 гигаватта, как ожидается, начнет производство электроэнергии с 2035 года.

Следует отметить, что в процессе развития атомной энергетики Казахстан придает особое значение международному сотрудничеству. Так, недавно в городе Вене, в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась значимая встреча делегации Казахстана. В ходе переговоров были рассмотрены программы технического сотрудничества на 2026-2027 и 2028–2029 годы, а также вопросы регулирования атомной энергетики, подготовки кадров и развития научной инфраструктуры.

По словам специалиста в области ядерной физики Медеу Абишева, строительство атомной электростанции станет важным шагом в диверсификации энергетических ресурсов страны.

— В планах нашей страны — довести долю солнечных источников энергии до 40 процентов. В 2035 году возможно введение запрета на использование газа. При этом на переходный период сохранятся газовые электростанции. Также рассматриваются проекты по строительству гидроэлектростанций. Однако потенциал гидроэнергетики в Казахстане ограничен, поскольку водные ресурсы невелики: практически все возможные гидроэлектростанции уже построены. В дальнейшем возможно возведение лишь небольших станций, но их вклад составит всего несколько процентов. Поэтому в настоящее время Казахстану необходим основной источник генерации энергии, и таким источником является атомная электростанция. Атомная энергия — фактически единственный вид энергии, который сегодня рассматривается и используется во всем мире, — подчеркнул специалист.

Президент Касым-Жомарт Токаев также неоднократно акцентировал внимание на значимости данного направления. Недавно Глава государства отметил, что Балхашская атомная электростанция, а также планируемая в перспективе вторая станция позволят диверсифицировать энергетический баланс страны и существенно сократить зависимость от угля и газа. Этот шаг, безусловно, не только укрепит энергетическую безопасность, но и откроет возможности для обеспечения долгосрочной экономической устойчивости Казахстана.