Парламентская реформа и Халық кеңесі укрепят связь власти с обществом — Айдарбек Ходжаназаров

По его словам, партия Respublica принципиально поддерживает курс проводимых реформ, поскольку укрепление институтов, верховенство права и четкая нормативная иерархия являются ключевыми условиями устойчивого развития государства и легитимности власти.

— Экономика растет там, где укрепляются институты, где действует верховенство права, где понятна нормативная иерархия и где культура государственного управления основана на правилах и процедурах, — подчеркнул Айдарбек Ходжаназаров.

Депутат напомнил, что с 2019 года в стране реализуются системные преобразования, направленные на институциональную зрелость: модернизирована политическая система, расширены механизмы политического участия, усилена роль партий и гражданского общества. Конституционная реформа, по его словам, стала логичным продолжением этих процессов.

— Конституционная реформа — это логичное продолжение уже заданной траектории развития страны. Ее обоснованность заключается в росте доверия, ответственности и оперативности государственной системы, — отметил он.

Отдельное внимание Ходжаназаров уделил развитию общественного диалога и созданию института Халық кеңесі как постоянного механизма обратной связи между гражданами и государством.

По его мнению, предлагаемые изменения ориентированы на молодое поколение и формируют условия для устойчивого экономического роста, развития предпринимательства и социальной инфраструктуры.