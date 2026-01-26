Парламентская реформа и Халық кеңесі укрепят связь власти с обществом — Айдарбек Ходжаназаров
Конституционная реформа в Казахстане направлена на повышение эффективности государственного управления и защиту интересов граждан. Об этом заявил депутат Мажилиса, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе 26 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, партия Respublica принципиально поддерживает курс проводимых реформ, поскольку укрепление институтов, верховенство права и четкая нормативная иерархия являются ключевыми условиями устойчивого развития государства и легитимности власти.
— Экономика растет там, где укрепляются институты, где действует верховенство права, где понятна нормативная иерархия и где культура государственного управления основана на правилах и процедурах, — подчеркнул Айдарбек Ходжаназаров.
Депутат напомнил, что с 2019 года в стране реализуются системные преобразования, направленные на институциональную зрелость: модернизирована политическая система, расширены механизмы политического участия, усилена роль партий и гражданского общества. Конституционная реформа, по его словам, стала логичным продолжением этих процессов.
— Конституционная реформа — это логичное продолжение уже заданной траектории развития страны. Ее обоснованность заключается в росте доверия, ответственности и оперативности государственной системы, — отметил он.
Отдельное внимание Ходжаназаров уделил развитию общественного диалога и созданию института Халық кеңесі как постоянного механизма обратной связи между гражданами и государством.
По его мнению, предлагаемые изменения ориентированы на молодое поколение и формируют условия для устойчивого экономического роста, развития предпринимательства и социальной инфраструктуры.
— Я горжусь тем, что мы, казахстанцы, получили возможность участвовать в создании Справедливого Казахстана не как пассивные наблюдатели, а как активные творцы нашего общего будущего! — заключил депутат.