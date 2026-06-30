Парламент внес особый вклад в построение Справедливого Казахстана — Глава государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Парламент нынешнего созыва внес особый вклад в формирование новой архитектуры государственной власти и реализацию конституционной реформы. Об этом Президент сказал, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, нынешний состав депутатского корпуса запомнится высоким качеством законотворческой работы и результативностью своей деятельности.

— Вы внесли особый вклад в начавшийся процесс построения Справедливого Казахстана, а также в разработку и принятие Конституции. Почти каждый из вас может сказать следующим поколениям политиков и общественных деятелей, детям и внукам: «Мне довелось принять непосредственное участие в работе над Конституцией 2026 года», — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, поддержав парламентскую реформу, депутаты продемонстрировали политическую и гражданскую ответственность, а также понимание общенациональных интересов.

Он напомнил, что многие парламентарии входили в состав Конституционной комиссии, проводили встречи с гражданами и разъясняли содержание реформ, которые, по его словам, определят облик государства и его экономический потенциал на долгие годы вперед.

Президент также отметил оперативную работу Парламента по приведению законодательства в соответствие с обновленной Конституцией.

— После принятия Основного закона на всенародном референдуме вы сумели качественно и в кратчайшие сроки привести правовую систему нашего государства в соответствие с новыми конституционными реалиями. В частности, Парламент оперативно разработал и принял девять пакетов законов, в том числе шесть конституционных законов, — сказал Глава государства.

Ранее Президент выразил особую благодарность нынешнему составу Парламента Казахстана.