РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:19, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Парламент Монголии проголосовал за отставку премьер-министра

    На состоявшемся сегодня пленарном заседание Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии обсудил и принял постановление по предложению об отставке Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Монцамэ

    Премьер-министр Монголии ушел в отставку
    Фото: Монцамэ

    Это предложение ранее обсуждалось на заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по государственному устройству, состоявшемся накануне, 16 октября. Постоянный комитет не поддержал предложение об отставке нынешнего премьер-министра.

    На сегодняшнем утреннем пленарном заседании Великого Государственного Хурала депутаты задавали вопросы и высказали свои мнения по обсуждаемому предложению. После обсуждения 71 депутат, присутствовавший на пленарном заседании, проголосовал за освобождение Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара от его обязанностей.

    До назначения нового премьер-министра Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.

    Напомним, в начале июня парламент Монголии на своем пленарном заседании обсудил проект постановления о вотуме доверия премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ. 

    Теги:
    Мировые новости Монголия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают