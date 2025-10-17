Парламент Монголии проголосовал за отставку премьер-министра
На состоявшемся сегодня пленарном заседание Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии обсудил и принял постановление по предложению об отставке Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Монцамэ.
Это предложение ранее обсуждалось на заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по государственному устройству, состоявшемся накануне, 16 октября. Постоянный комитет не поддержал предложение об отставке нынешнего премьер-министра.
На сегодняшнем утреннем пленарном заседании Великого Государственного Хурала депутаты задавали вопросы и высказали свои мнения по обсуждаемому предложению. После обсуждения 71 депутат, присутствовавший на пленарном заседании, проголосовал за освобождение Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара от его обязанностей.
До назначения нового премьер-министра Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.
Напомним, в начале июня парламент Монголии на своем пленарном заседании обсудил проект постановления о вотуме доверия премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ.