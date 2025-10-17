Парламент Монголии проголосовал за отставку премьер-министра

Это предложение ранее обсуждалось на заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по государственному устройству, состоявшемся накануне, 16 октября. Постоянный комитет не поддержал предложение об отставке нынешнего премьер-министра.

На сегодняшнем утреннем пленарном заседании Великого Государственного Хурала депутаты задавали вопросы и высказали свои мнения по обсуждаемому предложению. После обсуждения 71 депутат, присутствовавший на пленарном заседании, проголосовал за освобождение Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара от его обязанностей.

До назначения нового премьер-министра Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.

Напомним, в начале июня парламент Монголии на своем пленарном заседании обсудил проект постановления о вотуме доверия премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ.