Парламент отправил в отставку Премьер-министра Монголии

Председатель парламентской группы Демократической партии заявил о неучастии в голосовании, назвав это политическим решением выразить недоверие Премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В официальном заявлении парламентской группы ДП отмечается:

- Вместо того, чтобы отреагировать на требования граждан подтвердить свои расходы и законные доходы, Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выносит на рассмотрение Парламента вопрос о вотуме доверия ему, что является беспринципным актом, вводящим народ в заблуждение.

В связи с голосованием по принятию проекта постановления председатель Постоянного комитета Парламента по государственному устройству Ж.Бат-Эрдэнэ предложил провести тайное голосование.

В результате голосования по вопросу о том, поддерживать ли эту процедуру, ее поддержали 77 парламентариев (65,3 процента), присутствовавших на пленарном заседании. Из 82 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, 53,6 процента, или 44 человека, одобрили принятие проекта постановления парламента о вотуме доверия Премьер-министру, в то время как 46,4 процента, или 38 человек, не поддержали принятие проекта постановления.

Председатель Парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил, что согласно Закону о регламенте сессии парламента Монголии, за вотум доверия премьер-министру должно было проголосовать большинство всех парламентариев, а именно 64 депутата.

- Поскольку проект постановления не был одобрен, принято постановление о признании отставки премьер-министра, - отметил Спикер Амарбаясгалан и поручил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ продолжить исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Ранее агентство Kazinform сообщало о том, что президенты Казахстана и Монголии подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.