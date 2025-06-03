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    17:10, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Парламент отправил в отставку Премьер-министра Монголии

    Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии на своем пленарном заседании обсудил проект постановления о вотуме доверия Премьер-министру Монголии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МОНЦАМЭ.

    парламент Монголии
    Фото: montsame.mn

    Председатель парламентской группы Демократической партии заявил о неучастии в голосовании, назвав это политическим решением выразить недоверие Премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В официальном заявлении парламентской группы ДП отмечается: 

     - Вместо того, чтобы отреагировать на требования граждан подтвердить свои расходы и законные доходы, Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выносит на рассмотрение Парламента вопрос о вотуме доверия ему, что является беспринципным актом, вводящим народ в заблуждение. 

    В связи с голосованием по принятию проекта постановления председатель Постоянного комитета Парламента по государственному устройству Ж.Бат-Эрдэнэ предложил провести тайное голосование.

    В результате голосования по вопросу о том, поддерживать ли эту процедуру, ее поддержали 77 парламентариев (65,3 процента), присутствовавших на пленарном заседании. Из 82 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, 53,6 процента, или 44 человека, одобрили принятие проекта постановления парламента о вотуме доверия Премьер-министру, в то время как 46,4 процента, или 38 человек, не поддержали принятие проекта постановления.

    Председатель Парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил, что согласно Закону о регламенте сессии парламента Монголии, за вотум доверия премьер-министру должно было проголосовать большинство всех парламентариев, а именно 64 депутата.

    - Поскольку проект постановления не был одобрен, принято постановление о признании отставки премьер-министра, - отметил Спикер Амарбаясгалан и поручил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ продолжить исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

    Ранее агентство Kazinform сообщало о том, что президенты Казахстана и Монголии подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

    Теги:
    Отставки Мировые новости Монголия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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