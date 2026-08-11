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    Парламент Ливана проголосовал за отмену смертной казни

    Ливанские депутаты одобрили законодательные изменения в сфере уголовного наказания, которые правозащитные организации называют историческими для страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Парламент Ливана проголосовал за отмену смертной казни
    Фото: NNA

    Парламент Ливана во вторник проголосовал за отмену смертной казни и ее замену пожизненным заключением. Все ранее вынесенные смертные приговоры также подлежат замене на пожизненные сроки, сообщает ливанское агентство NNA.

    Законопроект поддержало большинство депутатов 128-местного парламента. Против выступил парламентский блок шиитского движения «Хезболла». Документ должен пройти дальнейшие предусмотренные законодательством процедуры, включая подписание президентом Ливана Джозефом Ауном.

    В случае окончательного вступления закона в силу Ливан станет первой страной Ближнего Востока, официально отменившей смертную казнь.

    Фактически казни в стране не проводились более 20 лет, последний смертный приговор был приведен в исполнение в январе 2004 года. При этом суды продолжали назначать высшую меру наказания, в том числе за убийство, государственную измену, шпионаж, отдельные преступления террористического характера и преступления против государственной безопасности.

    Министр юстиции Ливана Адель Нассар назвал решение парламента «историческим шагом». Отмену смертной казни также приветствовал Европейский союз, заявив, что страна подает важный пример другим государствам региона.

    — После более чем двух десятилетий без казней сегодняшний шаг превращает временную приостановку их исполнения в устойчивую правовую защиту права на жизнь, — заявила региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф.

    Решение принято на фоне обсуждения в парламенте отдельного законопроекта о масштабной амнистии, которая может предусматривать сокращение сроков или освобождение части осужденных.

    По сообщениям СМИ, инициатива вызывает споры, в частности среди родственников ливанских военнослужащих, погибших в результате нападений экстремистских группировок.

    Ранее мы сообщали, что во вторник сирийский суд заочно приговорил к смертной казни вынесен бывшего президента страны Башара Асада.

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    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор