Парламент Ливана проголосовал за отмену смертной казни

Ливанские депутаты одобрили законодательные изменения в сфере уголовного наказания, которые правозащитные организации называют историческими для страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Парламент Ливана во вторник проголосовал за отмену смертной казни и ее замену пожизненным заключением. Все ранее вынесенные смертные приговоры также подлежат замене на пожизненные сроки, сообщает ливанское агентство NNA.

Законопроект поддержало большинство депутатов 128-местного парламента. Против выступил парламентский блок шиитского движения «Хезболла». Документ должен пройти дальнейшие предусмотренные законодательством процедуры, включая подписание президентом Ливана Джозефом Ауном.

Lebanon takes historic step, votes to abolish death penalty



“By abolishing the death penalty, Lebanon has chosen to fight murder rather than resort to killing,” the justice minister says.https://t.co/vlz5Oaprg5 — L'Orient Today (@lorienttoday) August 11, 2026

В случае окончательного вступления закона в силу Ливан станет первой страной Ближнего Востока, официально отменившей смертную казнь.

Фактически казни в стране не проводились более 20 лет, последний смертный приговор был приведен в исполнение в январе 2004 года. При этом суды продолжали назначать высшую меру наказания, в том числе за убийство, государственную измену, шпионаж, отдельные преступления террористического характера и преступления против государственной безопасности.

Министр юстиции Ливана Адель Нассар назвал решение парламента «историческим шагом». Отмену смертной казни также приветствовал Европейский союз, заявив, что страна подает важный пример другим государствам региона.

— После более чем двух десятилетий без казней сегодняшний шаг превращает временную приостановку их исполнения в устойчивую правовую защиту права на жизнь, — заявила региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф.

Решение принято на фоне обсуждения в парламенте отдельного законопроекта о масштабной амнистии, которая может предусматривать сокращение сроков или освобождение части осужденных.

По сообщениям СМИ, инициатива вызывает споры, в частности среди родственников ливанских военнослужащих, погибших в результате нападений экстремистских группировок.

Ранее мы сообщали, что во вторник сирийский суд заочно приговорил к смертной казни вынесен бывшего президента страны Башара Асада.