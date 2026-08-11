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    Бывший президент Сирии Башар Асад приговорен к смертной казни

    В Сирии вынесен первый судебный приговор в отношении бывшего президента страны Башара Асада после смены власти в декабре 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Бывший президент Сирии Башар Асад приговорен к смертной казни
    Фото: EPA/ SANA

    Суд в Дамаске во вторник заочно приговорил Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в умышленных убийствах, пытках, незаконных задержаниях, а также преступлениях против человечности и военных преступлениях.

    Судья Четвертого уголовного суда Дамаска Фахр ад-Дин аль-Арьян заявил, что ответственность бывшего президента связана в том числе с его положением высшего лица, принимавшего государственные решения, и ролью в руководстве структурами, причастными к нарушениям в период конфликта.

    Бывший президент Сирии Башар Асад приговорен к смертной казни
    Фото: SANA

    Смертный приговор также вынесен Атефу Наджибу, двоюродному брату Асада и бывшему руководителю управления политической безопасности в провинции Дараа.

    В отличие от большинства фигурантов дела, он присутствовал на процессе. Наджиб был задержан в январе 2025 года.

    Суд также заочно приговорил к смертной казни заочно шестерых бывших военных и сотрудников служб безопасности. Среди них брат бывшего президента Махер Асад, ранее командовавший элитной 4-й дивизией сирийской армии, бывший министр обороны Сирии Фахд аль-Фрейдж и бывший глава военной разведки в Дараа Луай аль-Али.

    Суд признал должностных лиц виновными в таких преступлениях, как убийство, подстрекательство к убийству, пытки, повлекшие смерть, и неоднократное лишение свободы, которые также были квалифицированы как «преступления против человечности» и «военные преступления».

    Как заявил глава Национальной комиссии по переходному правосудию Сирии Абдель Басит Абдель Латиф, решение суда является важным шагом на пути к восстановлению прав пострадавших и обеспечению верховенства закона.

    На заседании присутствовали представители международных юридических и гуманитарных организаций, а также семьи пострадавших.

    Судебные разбирательства в отношении Асада и представителей прежних властей начались в апреле этого года. Дела связаны с событиями гражданской войны, начавшейся после подавления антиправительственных выступлений в 2011 году. За годы конфликта погибли более полумиллиона человек, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, десятки тысяч пропали без вести.

    Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 года до декабря 2024 года, когда его правительство было свергнуто в результате наступления вооруженной оппозиции. После падения Дамаска он покинул страну и находится в Москве.

    В апреле мы сообщали, что суд в Сирии начал заочное разбирательство по делу Башара Асада и его брата, а годом ранее сирийский суд выдал ордер на арест беглого президента.

    Башар Асад В мире Суды Политика Сирия
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор