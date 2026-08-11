Бывший президент Сирии Башар Асад приговорен к смертной казни

В Сирии вынесен первый судебный приговор в отношении бывшего президента страны Башара Асада после смены власти в декабре 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Суд в Дамаске во вторник заочно приговорил Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в умышленных убийствах, пытках, незаконных задержаниях, а также преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Судья Четвертого уголовного суда Дамаска Фахр ад-Дин аль-Арьян заявил, что ответственность бывшего президента связана в том числе с его положением высшего лица, принимавшего государственные решения, и ролью в руководстве структурами, причастными к нарушениям в период конфликта.

Фото: SANA

Смертный приговор также вынесен Атефу Наджибу, двоюродному брату Асада и бывшему руководителю управления политической безопасности в провинции Дараа.

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Syrie: Le cousin maternel de Bachar al-Assad, qui dirigeait la branche de la sécurité politique à Deraa au début de la révolution syrienne en 2011, a été condamné à mort par le tribunal après avoir été reconnu coupable de meurtres, d’enlèvements et d’actes de torture commis… https://t.co/bcL2RZXeIY pic.twitter.com/jF5pSrlFsh — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) August 11, 2026

В отличие от большинства фигурантов дела, он присутствовал на процессе. Наджиб был задержан в январе 2025 года.

Суд также заочно приговорил к смертной казни заочно шестерых бывших военных и сотрудников служб безопасности. Среди них брат бывшего президента Махер Асад, ранее командовавший элитной 4-й дивизией сирийской армии, бывший министр обороны Сирии Фахд аль-Фрейдж и бывший глава военной разведки в Дараа Луай аль-Али.

Суд признал должностных лиц виновными в таких преступлениях, как убийство, подстрекательство к убийству, пытки, повлекшие смерть, и неоднократное лишение свободы, которые также были квалифицированы как «преступления против человечности» и «военные преступления».

🔴 The Damascus Criminal Court has sentenced Maher al-Assad, brother of ousted ruler Bashar al-Assad, to death after convicting him of premediated murder, torture and incitement



🔴 The Syrian judiciary has ruled to execute the al-Assad brothers and vows to pursue them… pic.twitter.com/hgZkOjrrIr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 11, 2026

Как заявил глава Национальной комиссии по переходному правосудию Сирии Абдель Басит Абдель Латиф, решение суда является важным шагом на пути к восстановлению прав пострадавших и обеспечению верховенства закона.

На заседании присутствовали представители международных юридических и гуманитарных организаций, а также семьи пострадавших.

Судебные разбирательства в отношении Асада и представителей прежних властей начались в апреле этого года. Дела связаны с событиями гражданской войны, начавшейся после подавления антиправительственных выступлений в 2011 году. За годы конфликта погибли более полумиллиона человек, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, десятки тысяч пропали без вести.

Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 года до декабря 2024 года, когда его правительство было свергнуто в результате наступления вооруженной оппозиции. После падения Дамаска он покинул страну и находится в Москве.

В апреле мы сообщали, что суд в Сирии начал заочное разбирательство по делу Башара Асада и его брата, а годом ранее сирийский суд выдал ордер на арест беглого президента.