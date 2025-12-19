Парламент Казахстана начал переход к цифровой модели — Дания Еспаева

Дания Еспаева напомнила о поставленной Президентом задаче — превратить Казахстан в течение трех лет в полноценную цифровую страну.

— Депутаты Парламента законодательно поддержали это масштабное решение — инициировали и приняли в этой сессии Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. Эти правовые акты станут базой новых общественных отношений, основанных на цифровых технологиях и искусственном интеллекте, — сказала вице-спикер.

Она подчеркнула, что парламентариям также важно использовать преимущества цифровых решений для повышения эффективности законотворческой деятельности.

— Уже сейчас мы начали работу по переходу к цифровой модели Парламента. Ведется разработка Единой информационной системы «e-Parlament». Эта комплексная цифровая система предназначена для автоматизации процессов парламентского законотворчества. Мы еще только на начальном этапе «e-Parlamentа», но плюсы очевидны: будут оптимизированы все внутрипарламентские процессы, — отметила Еспаева.

Вместе с тем, она добавила, что система будет интегрирована с платформами Электронного правительства.

Ранее Глава государства, выступая на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, отметил, что возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov.