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Парламент Израиля принял бюджет, несмотря на протесты

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 19:41
Парламент Израиля принял бюджет, несмотря на протесты Фото: 103news.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тысячи израильтян вышли во вторник, 23 мая, на марш протеста против экономической политики правительства Биньямина Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Парламент Израиля принял бюджет на 2023 и 2024 годы, несмотря на массовые протесты.

Во вторник тысячи израильтян прошли маршем по Иерусалиму к зданию кнессета в знак протеста против действий правительства.

В парламенте в это время готовились к голосованию по бюджету и «экономическому плану» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Протестующие считают, что финансовая программа правительства содержит слишком много уступок ультраортодоксальным союзникам.

«Это не государственный бюджет, а массовое мародерство, - заявили участники протестной акции. - Так можно разрушить экономику Израиля и нанести ущерб будущим поколениям».

Демонстранты обвиняли правящую коалицию в «грабеже».

Если бы бюджет не удалось принять до 29 мая, парламент был бы автоматически распущен и потребовались бы новые выборы.


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