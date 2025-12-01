Парламент Франции выступил за приостановку пенсионной реформы
Парламент Франции принял проект бюджета социального страхования на 2026 год, который предусматривает приостановку ранее начатой пенсионной реформы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Такое решение было утверждено в ходе голосования в Национальной ассамблее. В пользу принятия документа проголосовали 247 депутатов, против — 232.
Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.
Реформа во Франции, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов.
Включение положения о ее приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.
