Парламент Франции выступил за приостановку пенсионной реформы

Такое решение было утверждено в ходе голосования в Национальной ассамблее. В пользу принятия документа проголосовали 247 депутатов, против — 232.

Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.

Реформа во Франции, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов.

Включение положения о ее приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.

