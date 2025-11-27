Парковщик в Германии украл миллион евро из паркоматов

По информации правоохранительных органов, мужчина неоднократно похищал монеты из паркоматов и переводил их на банковский счет, который контролировала его супруга.

Подозрения в воровстве возникли после того, как одно из кредитных агентств сообщило прокуратуре о возможной схеме отмывания денег. В октябре прокуроры получили сведения о регулярных поступлениях наличных на несколько банковских счетов, связанных с семьей подозреваемых.

24 ноября в офисах, связанных с супругами, были проведены обыски, а в тот же день пара была арестована. Инспектору парковки 40 лет, его жене — 38. Их имена не разглашаются в соответствии с немецким законодательством о защите частной жизни до вынесения приговора.

Прокуратура рассматривает возможность предъявления обвинений по 720 эпизодам кражи. Время, в течение которого могла накапливаться похищенная сумма, пока не установлено.

Мэр Кемптена Томас Кихле заявил, что «потрясен и опечален» инцидентом и объявил о создании комиссии для анализа рабочих процессов, выявления возможных пробелов и разработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем. Он подчеркнул, что «должен действовать принцип презумпции невиновности до завершения расследования».

Ранее депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов поднял вопрос прозрачности работы операторов платных парковок в городах Казахстана.