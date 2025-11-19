Депутат потребовал раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами

— Первоначально платные парковки создавались для снижения загруженности центра города. Но сегодня они массово устанавливаются даже в спальных районах. Жители вынуждены платить за парковку у собственных домов, под своими окнами. В результате это становится дополнительным финансовым бременем для тысяч казахстанцев, — заявил депутат.

Вместе с тем, он обратил внимание на отсутствие выбора способа оплаты.

— Во многих зонах парковки можно оплатить исключительно через QR-код или мобильное приложение. Однако бывают ситуации, когда временно не работают приложения, нет стабильного доступа к интернету или временно заблокирована банковская карта. Единственный выход — оплатить наличными, однако парковочные терминалы, как правило, отсутствуют. Вместо предоставления альтернативы таким гражданам, система сразу применяет штраф — 4 000 тенге за парковку стоимостью 100 тенге. Между тем, законодательство прямо предусматривает расчеты как наличными, так и безналичными средствами, следовательно, исключение наличной формы оплаты противоречит правам граждан и принципу доступности, — подчеркнул Нуралдинов.

Кроме того, по его словам, вопросы вызывает прозрачность финансовых потоков.

— Ежегодно в Астане и Алматы через систему платных парковок собираются миллиарды тенге, но данные о распределении этих средств, объеме поступлений в бюджет отсутствуют в публичном доступе. Граждане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства, или улучшения городской среды. Если операторы получают право на управление общественным пространством (каким являются и парковки), они обязаны обеспечивать прозрачность перед обществом и уважение к правам граждан. В прежние годы именно платные парковки были одним из предметов коррупционных скандалов Старого Казахстана, — сказал мажилисмен.

В этой связи, фракция «Ак жол» считает необходимым закрепить за каждым пользователем два парковочных адреса по льготному тарифу: круглосуточно по месту проживания и в рабочее время по месту работы.

Также депутат предложил оснащать парковочные зоны паркоматами для приема оплаты любыми средствами, включая наличные, и камерами видеонаблюдения.

Вместе с тем, фракция требует раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами (включая КГП «Алматы Паркинг» и ТОО «Астана Паркинг»), провести аудит их деятельности.