Парки, скверы и набережные: какие объекты благоустроят в 2025 году в Алматы

Всего в Алматы 12 парков, 141 сквер, 31 пешеходная зона, 21 бульвар, 326 зеленых зон и 11 набережных. Общая площадь зеленых территорий составляет 977 гектаров, сообщили в управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на запрос агентства.

Фото: акимат Алматы

Какие проекты запланированы на 2025 год

Планируется обновить:

1. Сквер на месте резиденции Президента.

По документам проект называется «Преобразование территории сквера западнее от проспекта Назарбаева и к северу от улицы Ганди». В местном бюджете на инженерные коммуникации предусмотрено 940 млн тенге, строительно-монтажные работы финансируются за счет спонсоров. Под сквером будет подземный паркинг.

Ранее в акимате сообщали, что на участке уже высажены 50 деревьев высотой более шести метров. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения.

2. Восстановление территории рощи Баума — одного из старейших зеленых уголков Алматы. На работы выделено 3,3 млрд тенге.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Роща расположена в Турксибском районе, между проспектами Сейфуллина и Суюнбая. Ее площадь составляет 137,7 гектаров. Ранее сообщалось, что пространство будет разделено на три зоны: активную, рекреационную и экологическую.

3. Строительство зеленой зоны севернее парка «Южный». На это выделено 992 млн тенге.

4. Капитальный ремонт Аллеи геологов, расположенной на пересечении улиц Байтурсынова и Сатпаева. Выделено 867 млн тенге.

5. Реконструкция территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». Бюджет — 5 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

6. Комплексное благоустройство улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя. На реконструкцию территории предусмотрено 2,216 млрд тенге.

7. Комплексное благоустройство проспекта Достык от Абая до Аль-Фараби. Стоимость работ — 1,445 млрд тенге.

— Также предусмотрено благоустройство набережной реки Малая Алматинка — на участке от водоразделителя до «Медеу», — говорится в ответе акимата.

Во всех проектах внедрены автоматизированные системы полива.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Сколько деревьев уже высажено

С начала 2025 года в Алматы высажено:

2 тысячи крупномерных деревьев высотой более 6 метров;

20 тысяч саженцев высотой более 2,5 метров;

10 тысяч кустарников.

Осенью планируется посадить еще четыре тысячи деревьев высотой от 4 до 6 метров. В общей сложности, за два последних года в городе высажено свыше одного миллиона деревьев и кустарников.

Сажают такие породы, как ясень, липа, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели. Особое внимание уделяется посадке плодовых деревьев, включая яблони и абрикосы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Озеленение как способ борьбы с загрязнением воздуха

Высокий уровень загрязнения воздуха остается одной из главных экологических проблем Алматы. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что Алматы должен усилить свой статус «города-сада». Глава государства обозначил цель — высадить 2,5 млн деревьев до 2030 года.

По данным управления экологии и окружающей среды, из них 1,2 млн деревьев планируется посадить до 2026 года, а оставшиеся 1,3 млн — до конца 2030 года.

Посадки проводятся не только в парках, но и вдоль рек, водоемов и дорог, в санитарных зонах ТЭЦ, у кладбища «Батыс» и в индустриальной зоне на северо-западе города.

Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее Президент поставил ряд задач акиму Алматы по обеспечению освещения в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.