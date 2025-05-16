За два года в Алматы высадили свыше миллиона деревьев

В числе высаженных деревьев - ясень, липа, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели.

Дополнительно высажено около 20 тысяч саженцев высотой более 2,5 метра и более 10 тысяч кустарников. Осенью планируется посадить еще 4 тысячи крупномерных деревьев высотой от 4 до 6 метров.

Фото: акимат Алматы

Таким образом, за два последних года в Алматы высажено свыше 1 миллиона деревьев и кустарников.

Особое внимание уделяется системам полива. За два года в Алматы проложено 500 километров сетей автополива и капельного орошения, а в 2025 году планируется строительство еще 290 километров, что позволит обеспечить качественный полив до 1 миллиона деревьев.

Фото: акимат Алматы

– Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников – это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% является убедительным свидетельством эффективности принятых мер, – рассказал руководитель отдела Института карантина и защиты растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Фото: акимат Алматы

По информации акимата, благодаря новым подходам к уходу за зелеными насаждениями, уровень приживаемости саженцев значительно увеличился – с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что в 2025 году на декоративное озеленение Алматы выделено 2,6 млрд тенге.



