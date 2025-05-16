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    21:35, 15 Май 2025 | GMT +5

    За два года в Алматы высадили свыше миллиона деревьев

    С начала года в городе уже высажено 2 тысячи крупномерных деревьев высотой более шести метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    высадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    В числе высаженных деревьев - ясень, липа, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели. 

    Дополнительно высажено около 20 тысяч саженцев высотой более 2,5 метра и более 10 тысяч кустарников. Осенью планируется посадить еще 4 тысячи крупномерных деревьев высотой от 4 до 6 метров. 

    высадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    Таким образом, за два последних года в Алматы высажено свыше 1 миллиона деревьев и кустарников. 

    Особое внимание уделяется системам полива. За два года в Алматы проложено 500 километров сетей автополива и капельного орошения, а в 2025 году планируется строительство еще 290 километров, что позволит обеспечить качественный полив до 1 миллиона деревьев.

    высадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    – Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников – это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% является убедительным свидетельством эффективности принятых мер, – рассказал руководитель отдела Института карантина и защиты растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

    высадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    По информации акимата, благодаря новым подходам к уходу за зелеными насаждениями, уровень приживаемости саженцев значительно увеличился – с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.

    Напомним, ранее в акимате сообщили, что в 2025 году на декоративное озеленение Алматы выделено 2,6 млрд тенге.

    Теги:
    Акимат Алматы Озеленение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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