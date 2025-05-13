В Алматы на цветники и клумбы выделили 2,6 млрд тенге

64% из них составляют многолетние растения, что в полтора раза больше, чем в предыдущие сезоны. Об этом рассказали в управлении экологии и окружающей среды Алматы в ответ на запрос агентства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным управления, от общей площади декоративно-цветочного озеленения на территории города 77 386 квадратных метров (36%) занимают однолетние растения, а 142 253 квадратных метра (64%) — многолетние растения, включая посадки предыдущих лет.

Фото: Александр Павский / Kazinform

– Дополнительно, в осенний период 2024 года было высажено около 15 000 квадратных метров луковичных цветов. На текущий момент они находятся в фазе активного цветения. При благоприятных погодных условиях тюльпаны будут радовать жителей и гостей города до середины мая, – рассказали в управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным специалистов, выбор растений для городского озеленения должен основываться на нескольких ключевых факторах.

Первое – это устойчивость к неблагоприятным условиям. Городские цветы должны выдерживать высокую запыленность, недостаток влаги и перепады температур.

Также к цветам для городских клумб устанавливаются следующие требования: стойкость к механическим повреждениям, устойчивость к выхлопным газам, простота ухода, длительное цветение.

Работы по озеленению осуществляются поэтапно:

- многолетние растения (роза, эхинацея, лилейник, лаванда, шалфей, мискантус, гортензия и другие) – посадка осуществляется с 15 апреля по 15 мая;

- однолетняя цветущая рассада (бегония, петунья, герань, тагетис, сальвия и другие) – посадка проводится с 1 мая по 10 июня;

- луковичные (тюльпаны) (сорта: Коламбус, Абба, Династи, СтронгГолд, Лалибелла, Ляп Топ и другие) – высаживаются с 10 октября по 10 ноября.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Таким образом, обеспечивается цветение на городских клумбах с апреля по октябрь.

– Декоративно-цветочное озеленение города обновляется один раз в пять лет, что позволяет сохранять общий архитектурно-ландшафтный облик и учитывать современные требования в области экологии и эстетики. Подбор цветочных культур производится в соответствии с утвержденным проектным решением. При этом, использование на цветниках однолетников позволяет ежегодно менять дизайн клумб, – уточнили в управлении.

Эскизы цветников и клумб разрабатываются подрядными организациями и проходят обязательное согласование с заказчиком.

В рамках концепции благоустройства города используется преимущественно регулярный стиль оформления, с сохранением симметрии, геометрических форм и четкой композиционной структуры.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Среди наиболее популярных форм цветочных композиций – сферические и фигурные элементы: шары, яблоки, герб города, тематические панно, а также каскадные и волнообразные посадки.

Современные технологии открывают новые возможности для создания городских клумб.

– Вертикальное озеленение становится все более популярным решением для ограниченного пространства. Модульные системы позволяют создавать цветочные композиции на ограждениях транспортных развязок, опорах наружного освещения. В 2025 году запланирована установка более 6 000 единиц элементов вертикального озеленения, – говорится в ответе управления экологии.

В сезонных работах по декоративному озеленению участвуют более 300 работников - это агрономы, ландшафтные архитекторы, цветоводы, рабочие-озеленители, а также задействовано свыше 70 единиц специализированной техники.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кампания по озеленению стартует ежегодно в марте с подготовки почвы на цветниках и продолжается до ноября посадкой луковичных и укрытием на зиму многолетних растений.

Программы по озеленению городских территорий охватывает все районы города. Кроме того, в отдельный лот выделено проведение работ по вертикальному озеленению транспортных развязок, магистральных улиц, разделительных полос.

Озеленение каждого района предусматривает разбивку цветников из однолетней рассады, устройство розариев и цветников из многолетников, посадку декоративно цветущих кустарников, высадку тюльпанов, а также проведение уходных работ с апреля по ноябрь.

– В 2025 году в рамках местного бюджета на реализацию масштабных мероприятий по декоративному озеленению города Алматы предусмотрено финансирование в объеме 2 600 млн тенге. Данные проекты призваны не только улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, но и создать благоприятную, эстетически привлекательную городскую среду, – заключили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы в этом году высадят 320 тысяч деревьев. Озеленение должно способствовать улучшению качества воздуха.

В четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха в Алматы оценили как очень высокий.

Эксперты рассказали, какие комплексные меры необходимы для реального улучшения качества воздуха в Алматы. Они также объяснили, почему такие подходы, как ионизация воздуха или пробивка инверсионного слоя, малоэффективны в условиях большого города.