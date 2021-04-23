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    13:12, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Парки с водоемами строят в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе очередного объезда Туркестана поручил ответственным лицам ускорить строительство парков, высказал ряд замечаний, дал конкретные поручения по качеству работ и срокам договора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Около 100 тысяч кубометров составляет емкость искусственного озера в Парке Первого Президента общей площадью около 40 га. Глубина водоёма - 4 м. В ближайшие дни сюда доставят прогулочные катера.

    Со дня образования Туркестанской области интенсивны темпы реализации комплексных проектов по развитию Туркестана. Часть из них создает микроклимат либо меняет его. В центре внимания акима региона Умирзака Шукеева - озеленение областного центра и рост количества водоканалов. По его поручению архитекторы области завершили проект нового водоканала в городе Туркестане протяженностью 9 км. Сток с водохранилища «Кенсай-Коскорган» поступает в канал до «Парка Первого Президента» и парка аттракционов у главного входа в город.

    В Туркестане скоро введут в эксплуатацию несколько новых парков, где туристы и жители смогут отдохнуть и прогуляться по берегу водоемов. Один из них - дендропарк, расположенный на 28 га у главного входа в город. Искусственное озеро емкостью более 200 тысяч куб. м разместится на площади 4,5 га. Водоем обеспечивается каналом Арыс - Туркестан из Богенского водохранилища. Для сравнения: объем искусственного озера в недавно открывшемся туристическом комплексе «Караван сарай» в 10 раз меньше - 20 тысяч куб. м.

    Кроме того, в Туркестане строят гребной канал по олимпийским стандартам. По поручению акима области Умирзака Шукеева новый международный центр по гребле на байдарках расположен на площади около 100 га. Длина водоема - 2,5 км, ширина - 125 м, глубина - 4 м. Гребной канал на два русла со строящимися спортивными комплексами в административно-деловом центре Туркестана не имеет аналогов в РК. Олимпийский центр, отвечающий международным требованиям, будет способствовать развитию туристической отрасли, включая создание благоприятного микроклимата в регионе. В спорткомплексе разместятся гостиницы, велодорожки, бассейны, эллинг, набережные для каноэ, мосты и другие объекты.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Экология Акимат Строительство Благоустройство
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