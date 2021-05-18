Парк здоровья появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Для развития массового спорта и активного отдыха горожан в Таразе возводится новый объект, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона в ходе объезда областного центра посетил канал Карасу, где ведутся масштабные работы по разбивке и благоустройству парка здоровья.

Ответственно за этот объект областное управление здравоохранения. Руководитель ведомства Асет Калиев сообщил акиму области, что​ здесь будет возведена стела «Твое здоровье в твоих руках».

На данный момент очищается прибрежная зона канала, осуществляется посадка саженцев туи, сосны. Планируется постелить дорожное покрытие площадью 714 квадратных метров, построить площадки для тенниса, баскетбола, футбола, стрит воркаут. Ожидается, что парк здоровья станет одним из посещаемых мест отдыха.

Напомним, аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с работами по проекту «Таразға тарту», в рамках которого к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре.​ Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета.