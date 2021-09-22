Парк креативных индустрий на базе бывшего СИЗО появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет строительство креативного кластера «Depo Evolution Park» на базе бывшего трамвайного депо, а разработка проекта парка креативных индустрий осуществляется на базе бывшего СИЗО. Об этом сообщил руководитель управления креативных индустрий города Кайсар Сарыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования современной инфраструктуры креативных индустрий, управлением ведется совместная работа по строительству креативного кластера «Depo Evolution Park» на базе бывшего трамвайного депо и разработка проекта Парка креативных индустрий на базе бывшего СИЗО. Данные объекты должны стать флагманами целого механизма кластерного подхода. Жители нашего города будут иметь доступ к локациям, где они могут раскрыть весь свой творческий потенциал и создавать что-то новое», - сказал Кайсар Сарыбаев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Он добавил, что сейчас в «Depo Evolution Park» строительные работы продолжаются.

«В 2019 году по инициативе акима города был создан совет креативных индустрий, куда вошли все топовые предприниматели города, даже где-то республики. Примерно раз в два месяца проводится совещание, выслушиваются мнения, предложения. Мы не могли обойти стороной совет и этот проект «Depo Evolution Park», именно идею по наполнению, проработали совместно с советом. В концепции проекта предполагается предусмотреть помещение для креативных предпринимателей, будут студии, арт-галереи, маркетплейс креативных предпринимателей, центр поддержки предпринимателей и многое другое», - отметил он.

По его словам, члены совета следят за мировыми трендами.

«Мы постоянно смотрим мировые тренды, очень много креативных пространств создается совершенно в неудобных местах. Как раз и СИЗО станет одним из таких объектов. Мы, посовещавшись с советом, приняли решение продолжать работать в данном направлении. Я с уверенностью могу сказать, что работы по строительству данного проекта продолжаются», - добавил спикер.

Ранее руководитель управления креативных индустрий Алматы Кайсар Сарыбаев рассказал, как в Алматы финансово поддерживают креативных предпринимателей и почему об этой сфере необходимо говорить, как о новом надежном источнике экономического роста.