Парк креативных индустрий на базе бывшего СИЗО появится в Алматы
«Для формирования современной инфраструктуры креативных индустрий, управлением ведется совместная работа по строительству креативного кластера «Depo Evolution Park» на базе бывшего трамвайного депо и разработка проекта Парка креативных индустрий на базе бывшего СИЗО. Данные объекты должны стать флагманами целого механизма кластерного подхода. Жители нашего города будут иметь доступ к локациям, где они могут раскрыть весь свой творческий потенциал и создавать что-то новое», - сказал Кайсар Сарыбаев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.
Он добавил, что сейчас в «Depo Evolution Park» строительные работы продолжаются.
«В 2019 году по инициативе акима города был создан совет креативных индустрий, куда вошли все топовые предприниматели города, даже где-то республики. Примерно раз в два месяца проводится совещание, выслушиваются мнения, предложения. Мы не могли обойти стороной совет и этот проект «Depo Evolution Park», именно идею по наполнению, проработали совместно с советом. В концепции проекта предполагается предусмотреть помещение для креативных предпринимателей, будут студии, арт-галереи, маркетплейс креативных предпринимателей, центр поддержки предпринимателей и многое другое», - отметил он.
По его словам, члены совета следят за мировыми трендами.
«Мы постоянно смотрим мировые тренды, очень много креативных пространств создается совершенно в неудобных местах. Как раз и СИЗО станет одним из таких объектов. Мы, посовещавшись с советом, приняли решение продолжать работать в данном направлении. Я с уверенностью могу сказать, что работы по строительству данного проекта продолжаются», - добавил спикер.
Ранее руководитель управления креативных индустрий Алматы Кайсар Сарыбаев рассказал, как в Алматы финансово поддерживают креативных предпринимателей и почему об этой сфере необходимо говорить, как о новом надежном источнике экономического роста.