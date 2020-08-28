Парк имени Абая открылся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан открыли два парка. Одно из мест отдыха носит имя великого казахского поэта, просветителя, мыслителя Абая. В парке установлен памятник великому поэту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Отметим, общая площадь парка составляет 2 га. Здесь уже успели высадить порядка 400 саженцев, установить разноцветные фонари и проложить тротуары. В районном акимате уверены, что в ближайшее время парк станет любимым местом отдыха местных жителей.

В торжественной церемонии открытия нового парка приняли участие аким района Салыхан Полатов, председатель районного совета ветеранов Кабылбек Еспенбетов.

«В этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого поэта Абая. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство определило 10 августа Днем Абая. Это большая дань уважения поэту. Сегодня мы открываем два парка, которые, я уверен, станут излюбленным местом отдыха жителей. Поздравляю всех с наступающим Днем Конституции», - сказал аким района.

Стоит отметить, второй открытый парк называется «Теріскей». На территории зоны отдыха, введенной в эксплуатацию, высажена 1 тысяча саженцев деревьев, а его общая площадь составляет 4 га. В парке через родник построили мост и проложили тротуар. В дальнейшем здесь планируют посадить многолетние цветы, открыть детские игровые площадки и аттракционы.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



