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    22:30, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Парижане вновь купаются в Сене после 100-летнего запрета

    Жители Парижа впервые за более чем 100 лет купаются в Сене на законных основаниях. Сегодня, 5 июля, состоялось официальное открытие трех купальных зон на реке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: кадр из видео

    Мэр Парижа Анн Идальго, которая уже окуналась в Сену в прошлом году перед Олимпиадой, была на открытии одной из зон в субботу утром.

    - Это была мечта моего детства — сделать так, чтобы люди вновь могли купаться в Сене, — сказала она.

    Три купальные зоны на реке находятся рядом с Эйфелевой башней, собором Парижской богоматери и библиотекой имени Франсуа Миттерана в районе «Берси». Купание вне этих специальных зон по-прежнему запрещено по соображениям безопасности.

    Плавание в Сене было запрещено с 1923 года из-за загрязнения реки и активного судоходства. Однако в прошлом году, в рамках подготовки к Олимпиаде, городские власти и оргкомитет Игр инвестировали почти полтора миллиарда евро в масштабтный проект по очистке воды, и сейчас, по словам чиновников, в большинство дней Сена соответствует европейским стандартам качества воды.

    Тем временем экологи подтвердили, что уровень бактерий в воде значительно ниже официальных пороговых значений. 

    - Качество воды «исключительное», — сказал Марк Гийом, префект парижского региона Иль-де-Франс. — Мы следим за двумя бактериями, кишечной палочкой и энтерококками, и уровень одной из них в десять раз ниже пороговых значений, а другой — более чем в 25 раз ниже.

    Однако далеко не все настроены так оптимистично.

    - Честно говоря, я не стану рисковать, — сказал AP один из местных жителей. — Я видел, как в Сене плавают такие вещи, которые невозможно себе представить, так что я подожду, пока все будет действительно чисто.

    Теги:
    Франция Реки Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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