Парижане вновь купаются в Сене после 100-летнего запрета

Мэр Парижа Анн Идальго, которая уже окуналась в Сену в прошлом году перед Олимпиадой, была на открытии одной из зон в субботу утром.

- Это была мечта моего детства — сделать так, чтобы люди вновь могли купаться в Сене, — сказала она.

Три купальные зоны на реке находятся рядом с Эйфелевой башней, собором Парижской богоматери и библиотекой имени Франсуа Миттерана в районе «Берси». Купание вне этих специальных зон по-прежнему запрещено по соображениям безопасности.

Плавание в Сене было запрещено с 1923 года из-за загрязнения реки и активного судоходства. Однако в прошлом году, в рамках подготовки к Олимпиаде, городские власти и оргкомитет Игр инвестировали почти полтора миллиарда евро в масштабтный проект по очистке воды, и сейчас, по словам чиновников, в большинство дней Сена соответствует европейским стандартам качества воды.

"Elle est hyper chaude !"



Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3 — BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025

Тем временем экологи подтвердили, что уровень бактерий в воде значительно ниже официальных пороговых значений.

- Качество воды «исключительное», — сказал Марк Гийом, префект парижского региона Иль-де-Франс. — Мы следим за двумя бактериями, кишечной палочкой и энтерококками, и уровень одной из них в десять раз ниже пороговых значений, а другой — более чем в 25 раз ниже.

Однако далеко не все настроены так оптимистично.