Париж в селе: фоторепортаж из Амангельдинского района

С чего все началось

Идея парка возникла не случайно. Его инициатор — житель Амангельдинского района, человек необычной судьбы. Сапар Искаков — директор Частного благотворительного фонда, почетный профессор Костанайского инженерно-технического университета и университета им. И.Алтынсарина (г.Аркалык), а также магистр НАУ Украины (Национального авиационного университета г. Киев).

За долгие годы ему удалось побывать в 146 странах, где он изучал культуру, архитектуру, традиции и символы разных народов. Все это стало фундаментом для будущего проекта.

Вернувшись в родное село, он решил: здесь, на земле предков, нужно создать место, которое будет хранить память и одновременно открывать новые горизонты. Так началась долгая работа, которая заняла почти 10 лет.

«Семь чудес» и архитектурные копии — зачем это в степи

Чтобы «завлечь туристов», автор спроектировал в парке миниатюрные копии известных объектов.

Всего в парке представлено 12 архитектурных форм различных размеров. Семь из них — уменьшенные копии самых знаменитых памятников мира.

Это и Статуя Свободы, Эйфелева башня, храм племени майя и другие. Индийский Тадж-Махал находится на стадии строительства, но уже в скором времени он станет еще одной визитной карточкой парка. К слову, все построено из местных материалов — каждый объект был спроектирован в точности с оригиналом, в уменьшенной копии.

Имеется 4 действующих объекта. Это гостиница, кафе, сауна. Для решения вопросов — есть административное здание. Туристы по приезду могут получить весь спектр услуг.

К слову, часть объектов автор передал государству — на баланс акимата. Сюда относится уборка территории и поддержание чистоты санитарной зоны. По словам мецената, менеджмент у них пока не налажен, но все в процессе.

Что касается финансовой поддержки — парк возводится практически на деньги мецената. Ему полагались субсидии от государства в размере 10%, которые он получил в прошлом году, но в этом — был отказ. Сапар Искаков подчеркивает, на уровне местной исполнительной власти помощь оказывается, но отклика со стороны республиканских структур пока не было.

«Чтобы каждый хоть раз съездил»

Смысл парка он формулирует просто — память и притяжение к отдаленным районам региона, ведь здесь есть много уникальных мест.

— Люди сейчас с удовольствием вечером ходят, гуляют. Я вот вечером сижу, наблюдаю, и мне приятно. Думаю: не зря я трудился и тружусь, — отметил Сапар Искаков.

Особое место занимает Стена национальной памяти — уникальное сооружение было внесено в Книгу рекордов мира. В ее кирпичах замурованы капсулы с землей из 46 стран мира, где когда-то бывали казахские предки. Каждая капсула — это живая нить, соединяющая Казахстан с разными уголками планеты. Более подробно про мемориал читайте в следующих материалах корреспондента агентства Kazinform.

Геоглифы Торгая: «показываем с дрона»

Еще одной опорой туристической программы Сапар Искаков считает местные геоглифы.

— Есть на территории Торгая уникальные геоглифы, аналог которых есть в Южной Америке — рисунки в пустыне Наска. Они отличаются тем, что выполнены путем насыпи и курганчиков, высотой полтора-два метра. Их отчетливо видно с высоты дрона, — говорит спикер.

В планах развить это направление с привлечением туристов. Уже даже продуман примерный маршрут и применение дрона, который покажет всю уникальность геоглифов. А с помощью легкой авиации, в планах, показать красивые, глинистые, песчаные горы, высотой 300–400 максимум. Они расположены в сторону области Улытау.

Взгляд в будущее

Проект только набирает обороты — планируется строительство музея, расширение гостиницы и создание музыкального фонтана с птицей «Самрук». Но уже сегодня парк стал символом Амангельдинского района — местом, где прошлое и настоящее переплетаются, а история оживает в каждой детали.

