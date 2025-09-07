Ручей в Бурабае стал популярной локацией для фотосессий

Бурабай по праву называют «жемчужиной Казахстана». Это уголок, где природа сохранила свою первозданную красоту: прозрачные озера, величественные скалы и густые хвойные леса. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться свежим воздухом, гармонией и особой атмосферой курорта.

— Одним из самых живописных мест Бурабая является Иманаевский ручей. Родник, ручей, водопад — люди называют его по-разному. Вода красивым каскадом стекает с гор, образуя небольшой водопад из трех перепадов общей высотой около двух метров. Свое начало ручей берет в горах, его протяженность — около 8 километров. Протекая через рощу «танцующих берез», он впадает в озеро Боровое, — поделились в Бурабай Даму.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Согласно преданию, когда-то на берегу жил целитель Иманай, который помогал путникам, лечил страждующих, а вода из ручья, как говорили, исцеляла даже раненых животных. В знак благодарности местные жители назвали источник его именем. С тех пор Иманаевский ручей стал символом чистоты, здоровья и душевной щедрости.

Посещать водопад рекомендуют с середины весны до поздней осени. Весной он особенно полноводен, летом и осенью радует живописными пейзажами. Зимой же ручей полностью замерзает. Несмотря на прозрачность, воду из него пить не стоит: в ней содержится много йода и железа.

Сегодня территория вокруг водопада благоустроена: проложены пешеходные дорожки и велосипедные трассы, оборудованы зоны отдыха и площадки для прогулок. Место стало популярным у туристов не только благодаря природе, но и красивым локациям для фотосессий.

— Иманаевский ручей находится всего в семи километрах от поселка Бурабай. Доехать до него можно на автомобиле по дороге из поселка. От поляны Абылай хана к роднику ведет тропа протяженностью всего полтора километра — ее можно пройти пешком или на велосипеде, — добавили в Бурабай Даму.

Иманаевский ручей — это не просто поток воды. Это часть истории Бурабая, легенда, передающаяся из поколения в поколение.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Напомним, из Астаны в Бурабай запустили дополнительный электропоезд.