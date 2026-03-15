Парень сделал предложение девушке на референдуме в Астане
На участке референдума №60 в Астане произошел необычный случай. Житель столицы Абылайхан Егеубаев публично сделал предложение своей любимой девушке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Взволнованная неожиданным предложением Малика Токтиева дала свое согласие, сказав «да».
— Настороение у меня приподнятое. Волнуюсь. Честно говоря, такого я не ожидала. Пришла на свой участок, чтобы проголосовать. Неожиданно случился такой разговор. Я сегодня сказала «да», — говорит Малика Токтиева.
Этот момент в жизни молодых людей привлек внимание людей на участке, стал особым случаем, полным теплых эмоций. Абылайхан Егеубаев говорит, что готовился к этому дню целый год.
— Я очень рад, что именно сегодня произошло самое большое и важное событие в моей жизни. Для меня это самый значительный день, — расказал, впечатленный событием, Абылайхан Егеубаев.
