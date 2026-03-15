    14:47, 15 Март 2026 | GMT +5

    Парень сделал предложение девушке на референдуме в Астане

    На участке референдума №60 в Астане произошел необычный случай. Житель столицы Абылайхан Егеубаев публично сделал предложение своей любимой девушке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Парень сделал предложение своей любимой девушке на референдуме в Астане
    Фото: Аружан Махмут/Kazinform

    Взволнованная неожиданным предложением Малика Токтиева дала свое согласие, сказав «да».

    — Настороение у меня приподнятое. Волнуюсь. Честно говоря, такого я не ожидала. Пришла на свой участок, чтобы проголосовать. Неожиданно случился такой разговор. Я сегодня сказала «да», — говорит Малика Токтиева.

    Этот момент в жизни молодых людей привлек внимание людей на участке, стал особым случаем, полным теплых эмоций. Абылайхан Егеубаев говорит, что готовился к этому дню целый год.

    — Я очень рад, что именно сегодня произошло самое большое и важное событие в моей жизни. Для меня это самый значительный день, — расказал, впечатленный событием, Абылайхан Егеубаев.

    Ранее сообщалось, что национальная сборная Казахстана по гребле проголосовала на референдуме в Ташкенте.

    Теги:
    Свадьбы Невеста Астана Конституционная реформа Референдум-2026
    Муратбек Макулбеков
