Национальная сборная Казахстана по гребле проголосовала на референдуме в Ташкенте
Спортсмены национальной сборной Казахстана по гребле, проходящие учебно-тренировочные сборы в Узбекистане, проголосовали в Ташкенте, передает агентство Kazinform.
Казахстанские гребцы прибыли в Узбекистан на учебно-тренировочные сборы месяц назад. Около 40 спортсменов, готовящихся к чемпионату Азии в Китае, а также их тренеры сделали свой выбор на участке референдума № 431 в Ташкенте.
— Наши учебно-тренировочные сборы совпали с проведением референдума. Соответственно, члены национальной сборной собрались и выражают свою гражданскую позицию, — сказал главный тренер национальной сборной по гребле Кайсар Нурмаганбетов.
Среди спортсменов есть и те, кто голосует на референдуме впервые. Один из них — Динмухамед Шынкожаев.
— Я впервые в жизни принимаю участие в голосовании. Настроение приподнятое, но при этом я ощущаю большую ответственность, — отметил спортсмен национальной сборной.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин принял участие в референдуме за рубежом.