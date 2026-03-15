Национальная сборная Казахстана по гребле проголосовала на референдуме в Ташкенте

Казахстанские гребцы прибыли в Узбекистан на учебно-тренировочные сборы месяц назад. Около 40 спортсменов, готовящихся к чемпионату Азии в Китае, а также их тренеры сделали свой выбор на участке референдума № 431 в Ташкенте.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

— Наши учебно-тренировочные сборы совпали с проведением референдума. Соответственно, члены национальной сборной собрались и выражают свою гражданскую позицию, — сказал главный тренер национальной сборной по гребле Кайсар Нурмаганбетов.

Среди спортсменов есть и те, кто голосует на референдуме впервые. Один из них — Динмухамед Шынкожаев.

Фото: Алихан Аскар/Kazinform

— Я впервые в жизни принимаю участие в голосовании. Настроение приподнятое, но при этом я ощущаю большую ответственность, — отметил спортсмен национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин принял участие в референдуме за рубежом.