    11:40, 15 Март 2026 | GMT +5

    Национальная сборная Казахстана по гребле проголосовала на референдуме в Ташкенте

    Спортсмены национальной сборной Казахстана по гребле, проходящие учебно-тренировочные сборы в Узбекистане, проголосовали в Ташкенте, передает агентство Kazinform.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    Казахстанские гребцы прибыли в Узбекистан на учебно-тренировочные сборы месяц назад. Около 40 спортсменов, готовящихся к чемпионату Азии в Китае, а также их тренеры сделали свой выбор на участке референдума № 431 в Ташкенте.

    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    — Наши учебно-тренировочные сборы совпали с проведением референдума. Соответственно, члены национальной сборной собрались и выражают свою гражданскую позицию, — сказал главный тренер национальной сборной по гребле Кайсар Нурмаганбетов.

    Среди спортсменов есть и те, кто голосует на референдуме впервые. Один из них — Динмухамед Шынкожаев.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    — Я впервые в жизни принимаю участие в голосовании. Настроение приподнятое, но при этом я ощущаю большую ответственность, — отметил спортсмен национальной сборной.

    Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин принял участие в референдуме за рубежом. 

    Теги:
    Узбекистан Конституционная реформа Референдум-2026
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
