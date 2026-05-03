Водитель автобуса остался без работы из-за спорного знака в Павлодаре

Управляя транспортом с 18 лет, и с опытом вождения большегрузами и пассажирскими автобусами, сейчас он остался без работы.

Мужчина рассказал, что в середине апреля при движении по улице Айманова в Павлодаре ему пришлось пересечь сплошную линию, чтобы объехать препятствие.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Говорят про разбитый колодец на дороге местные жители и водители, в таком состоянии он уже на протяжении полугода. Здесь выставлено ограждение, есть знак. Но самое главное, что вся эта конструкция не всегда легко дается водителям больших автобусов.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Когда я ехал, ограждение было ближе смещено к правой стороне дороги, то есть если бы я там проехал, я зацепил бы бордюр, и ограждение, и колодец. Там знак стоял, но именно в тот момент он упал из-за ветра. Он постоянно падает. В тот момент я решил совершить объезд по левой стороне через сплошную линию. После того, как меня оформили полицейские, мои коллеги начали обращаться в акимат и колодец сразу засыпали, — говорит водитель автобуса Павел Бабайлов.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

По словам водителя, были случаи когда на автобусах пробивали шины, царапали кузов. Павел Бабайлов признает, просто именно ему не повезло и в итоге из-за проблемного участка дороги на него составили административный протокол.

Материалы оказались в суде, где полицейский пояснил, что действовал по закону.

— Я в данной ситуации увидел нарушение. Я пресек, составил административный протокол, направил в суд на рассмотрение. Так как не легковая, не маленькая машина, тем более пассажиров везет. Когда остановили, он был немного возбужденный, — ответил на заседании в суде инспектор полиции.

Вместе с тем, на заседание предоставили видеозаписи. Инспектор показал, как выглядел участок дороги в день составления протокола. Мол, проехать вполне было реально.

Водитель принес запись с видеорегистратора с автобуса. Там и вовсе виден сам момент объезда препятствия.

Суд, выслушав стороны, в итоге отправил инспектора и водителя на замеры. Оказалось, что участок от бордюра до колодца - два метра 60 сантиметров, а ширина автобуса два метра 55 сантиметров.

Знак оказался прикручен к дивану и в день замеров указывал на объезд участка по левой стороне, то есть пересекая сплошную. Все данные предоставили вновь в суд, где пришли к выводу, что вина все же доказана и приняли решение лишить водителя прав на полгода.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Заслушаны представители «Водоканала», которые пояснили, что на данном участке дороги 22 марта установили дорожный знак «Объезд справа». Кроме того, на видеозаписи достоверно установлено, что по пути вашего следования в тот день в 12 часов каких-либо дорожных знаков, разрешающих объезд препятствия слева установлено не было. Данные знаки лежали в не читаемом виде. Вы нарушили ПДД являясь водителем, управляя источником повышенной опасности, являясь водителем общественного транспорта, грубо игнорируя ПДД не приняли мер к снижению скорости, попытки проезда данного препятствия. Не приняли мер по устранению данного препятствия, то есть отодвинуть данный дорожный знак, — пояснил свое решение судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Павел Бабайлов остался без прав, а, соответственно, и без работы. Мужчина говорит, что пока планирует написать заявление на увольнение, он также намерен обжаловать постановление суда и готовит апелляционную жалобу.

Напомним, ранее назвали две самые главные ошибки водителей при сдаче экзамена в спецЦОНе.