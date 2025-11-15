Параспортсменов наградили в Астане

В соревнованиях приняли участие около 120 параспортсменов из 15 регионов страны. Это представители городов Астаны, Алматы, Шымкента и Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. В их числе выступили 14 спортсменов столицы.

Церемония награждения Кубка страны прошла с участием заместителя директора Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Лескена Елекеева, исполнительного директора частного фонда «Аңса» Мурата Жуманбая, вице-президента Федерации бочча Казахстана Назым Жангазиновой.

— Сегодня проходит торжественная церемония награждения. Те, кто завоевал золото, серебро и бронзу на этом турнире, примут участие в международных состязаниях. Также главная цель — участие в Паралимпийских играх по бочча в 2028 году. На Паралимпийских играх много видов спорта. Соревнования проходили четыре дня. Они будут награждены грамотами, медалями, кубками, — сказала Назым Жангазинова.

Фото: акимат Астаны

В общекомандном зачете сборная Астаны заняла второе место.



По итогам соревнований Кубка Казахстана по бочча определились победители в четырех категориях среди взрослых и юниоров.



По словам организаторов, главная цель этих соревнований — развитие и популяризация бочча в стране, повышение мастерства спортсменов и формирование состава национальной сборной команды.

Стоит отметить, что бочча — это игра с мячом, один из немногих паралимпийских видов спорта, который позволяет детям и взрослым с наиболее тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата самосовершенствоваться.

Фото: акимат Астаны

Официальное развитие бочча в Казахстане началось в 2021 году. В том же году было создано Республиканское общественное объединение «Казахстанская Федерация бочча», которое представило нашу страну на международной арене и приняло участие в организации национальных чемпионатов и кубков.

