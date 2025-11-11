Параспортсмены Мангистау вынуждены были поехать на Кубок Казахстана за свой счет

По словам родителей, спортсмены с ограниченными возможностями на протяжении нескольких месяцев тщательно готовились к состязаниям. Однако всего за несколько дней до начала турнира им сообщили, что финансирование со стороны областного управления спорта выделено не будет.

— Дети начали подготовку еще в августе. Поэтому нам пришлось покупать билеты на собственные деньги. Мы заплатили 240 тысяч тенге за проезд. Некоторые родители даже были вынуждены взять кредит, чтобы оплатить поездку. Проживание в гостинице мы также оплачиваем сами. Мы не смогли подвести детей. Похоже, власти решили сэкономить именно на детях с ограниченными возможностями. Нам обещали оказать помощь, но обещание так и не выполнили. До сих пор нет конкретного ответа, будет ли вообще выделено финансирование. Нас попросту оставили без поддержки. Из-за финансовых трудностей некоторые родители вынуждены были отказаться от участия в поездке, — рассказали они.

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Мангубаев пояснил, что отсутствие финансирования связано с техническими причинами — в частности, с закрытием расчетных счетов.

— В нашем ведении находится тридцать семь учреждений, и в данный момент идет так называемый «период паузы». В этот период все счета полностью закрываются, и мы не можем проводить никаких финансовых операций. На практике подобные ситуации случаются: иногда платежи задерживаются, а иногда, наоборот, проходят заранее. Все зависит от того, когда тренер подал заявку. Если тренер направил документы за десять дней до мероприятия, но счета на тот момент уже были закрыты, мы не можем ничего изменить. Даже если это конец месяца, мы также не имеем возможности что-либо сделать, — отметил Канат Мангубаев.

Он также сообщил, что заявка тренера на участие детей в Кубке Казахстана была утверждена: руководитель управления подписал документ, и по этому поводу был издан соответствующий приказ.

— Как только казначейство откроет счета, средства будут перечислены родителям параспортсменов, — добавил Мангубаев.

