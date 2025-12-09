Paramount против Netflix: борьба за покупку Warner Bros. обостряется

Американская транснациональная компания Paramount предлагает акционерам 30 долларов за акцию и хочет приобрести Warner Bros целиком, включая CNN и другие кабельные каналы.

По словам представителей Paramount, предложение является «более выгодной альтернативой» сделке с Netflix, обеспечивая акционерам не только более высокую цену, но и более высокие шансы на одобрение регуляторами. Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, среди финансовых партнеров Paramount, участвующих в сделке, числится зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

На прошлой неделе Netflix объявил о покупке киностудии и стриминговых сетей Warner Bros за 82,7 млрд долларов. Ожидалось, что сделка будет закрыта после ранее анонсированного выделения подразделения WBD Discovery Global в новую публичную компанию, ориентировочно в третьем квартале 2026 года.

Трамп сказал, что со сделкой Netflix «могут возникнуть проблемы», сославшись опасения по поводу конкуренции из-за доли рынка, которую контролируют Netflix и Warner Bros.

Владелец Paramount Дэвид Эллисон рассказал о преимуществах своего плана для всей медиаиндустрии, утверждая, что поглощение Warner Bros Discovery компанией Netflix сосредоточит слишком много влияния в руках одной компании. По его мнению, намерение Warner Bros выделить кабельные телеканалы в самостоятельную компанию обречет их на провал и в конечном итоге станет ошибкой для акционеров.

— Я думаю, что [эти акции] будут стоить гораздо меньше, чем утверждают люди, — заявил Эллисон.

Руководители Netflix назвали попытку Paramount перебить их предложение «вполне ожидаемой» и выразили уверенность в успехе своих планов.

В понедельник Трамп заявил, что ни одна из сторон «не является его друзьями», и подчеркнул, что хочет «поступить правильно», добавив, что намерен принять участие в принятии решения об одобрении или неодобрении сделки.

Paramount уже контролирует такие эфирные телеканалы, как Nickelodeon, CBS и Comedy Central. Поглощение Warner Bros принесет ей CNN, the Food Network и целый ряд спортивных телеканалов.

В то же время, по мнению аналитиков, слияние Paramount и Warner Bros выглядит логичным, так как оно обеспечит компании достаточный масштаб, чтобы противостоять гигантам вроде Netflix и Disney.

Совет директоров Warner Bros Discovery заявил, что рассмотрит предложение Paramount, но сохраняет прежнюю позицию по сделке с Netflix. Компании было рекомендовано «пока не предпринимать никаких действий» по поводу предложения Paramount Skydance.

Netflix — крупнейший в мире стриминговый сервис по числу подписчиков, их у него более 300 миллионов. У Paramount есть собственный стриминг с 79 млн подписчиков.

Одним из ценных активов Warner Bros является стриминг HBO Max, знаменитый премиальными сериалами, такими как «Игра престолов», «Наследники» и «Белый лотос». При этом, по оценке аналитиков Raymond Jones, более 70% клиентов HBO Max в США имеют подписку и на Netflix тоже.

Warner Bros. также владеет огромным архивом кинофильмов, снимавшихся на протяжении почти 100 лет — от классики, такой как «Луни тюнз» и «Касабланка», до фильмов от Гарри Поттере.

Ранее сообщалось о том, что Warner Bros. Discovery, владелец HBO, CNN и других стриминговых сервисов и студий, выставляет себя на продажу. К активам компании проявил интерес Comcast.

Мы такжи писали о том, что голливудские профсоюзы обеспокоены сделкой Netflix и Warner Bros.