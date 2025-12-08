Голливудские профсоюзы обеспокоены сделкой Netflix и Warner Bros

Как пишет The Bell, профсоюзы сценаристов присоединились к владельцам кинотеатров с требованием заблокировать сделку. Кинотеатры опасаются сокращения числа фильмов в широком прокате, а профсоюзы прогнозируют сокращение рабочих мест.

Голливуд находится в кризисе с 2022 года после спада популярности стриминговых сервисов. За это время отрасль пережила забастовки сценаристов и актеров, а кассовые сборы остаются ниже допандемийных показателей. За последние пять лет индустрия потеряла десятки тысяч сотрудников.

Первоначально основным претендентом на Warner Bros считалась Paramount под руководством Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона. Однако Netflix смог опередить конкурента благодаря скорости, скрытности и поддержке гендиректора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Стриминговый сервис предоставил полностью готовый пакет документов с рекордной неустойкой в $5,8 млрд, что обеспечило преимущество в аукционе.

В результате Netflix получит контроль над обширной библиотекой контента Warner Bros и каналом HBO, укрепив свои позиции в стриминговой индустрии. Сделка ещё подлежит одобрению регуляторов, которые могут увидеть угрозу монополизации рынка.