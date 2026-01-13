РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:15, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix

    Компания Paramount Skydance подала в суд на Warner Bros. Discovery в связи со слиянием с Netflix, утверждая, что совет директоров не обеспечивал прозрачность на протяжении всего процесса аукциона, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Los Angeles Times.

    Фото: facebook.com/Think.Marketing

    Генеральный директор Дэвид Эллисон заявил, что предложение Paramount в размере 30 долларов за акцию финансово более выгодно, чем конкурирующее предложение Netflix в размере 27,75 долларов.

    При этом Paramount намерен приобрести всю компанию Warner Bros. Discovery, в то время как Netflix интересуется только кино- и телестудией Warner Bros., HBO и стриминговым сервисом HBO Max, не рассматривая кабельные каналы Warner.

    В иске компании Paramount, поданном в суд штата Делавэр, утверждается, что совет директоров Warner нарушил свои обязанности по раскрытию информации, «не предоставив инвесторам полную, точную и правдивую информацию», а также обвинил членов совета директоров Warner в введении акционеров в заблуждение и сокрытии финансового анализа стоимости основных кабельных каналов Warner, включая CNN, HGTV, Food Network и TNT.

    Также Paramount утверждает, что члены совета директоров Warner действовали поспешно, одобрив сделку с Netflix — общей стоимостью 82,7 млрд долларов.

    В письме акционерам, направленном в понедельник, Дэвид Эллисон написал, что компания Warner «предоставляет все более новые причины для отказа от сделки с Paramount», которая с 14 сентября направила в Warner восемь предложений.

    Ранее сообщалось о намерении Netflix приобрести Warner Bros., завершение сделки которой предусматривало 12-18 месяцев.

    Рустем Кожыбаев
    Автор
