Паралимпиада 2024: сборная РК по волейболу сидя проиграла Египту в групповом раунде

Сборная Казахстана по волейболу сидя проиграла Египту со счетом 1:3 в групповом раунде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

2 сентября сборная Казахстана по волейболу сидя провела игру против сборной Египта. Первый сет завершился со счётом 21:25, второй — 23:25 в пользу Египта. В третьем сете сборная Казахстана одержала победу со счётом 25:16, но в четвертом сете уступила с результатом 18:25. Итог матча — поражение со счетом 3:1 в пользу Египта.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

В Паралимпийских играх участвуют восемь команд, разделенные на группы А и В. Из каждой группы в полуфинал выходят две лучшие команды.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

Ранее в групповом раунде А сборная Казахстана одержала победу над Францией со счётом 3:2, но проиграла команде Боснии и Герцеговины со счётом 3:1. Сборная Боснии и Герцеговины также обыграла Египет, что обеспечило ей выход в полуфинал.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

В группе В сборная Ирана одержала победы над Бразилией и Украиной, а команда Германии выиграла у Украины и Бразилии, укрепив свои позиции для выхода в полуфинал. Теперь сборная страны будет бороться за 5-е место Паралимпйиских игр.