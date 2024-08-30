Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу над хозяевами Паралимпиады 2024

Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж-2024, передает агентство Kazinform.

В первом матче группового этапа XVII летних Паралимпийских игр сборная Казахстана по волейболу сидя уверенно начала своё выступление с убедительной победы над командой Франции, завершив матч со счетом 3:0.

Напомним, что сборная Казахстана находится в группе «А», где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта.

Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют 8 команд, разделенных на две группы.

В группе «B» соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.

Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны