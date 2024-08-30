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    00:18, 30 Август 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу над хозяевами Паралимпиады 2024

    https://paralympic.kz/
    Фото: Мейіржан Амангелдиев

    Сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж-2024, передает агентство Kazinform.

    В первом матче группового этапа XVII летних Паралимпийских игр сборная Казахстана по волейболу сидя уверенно начала своё выступление с убедительной победы над командой Франции, завершив матч со счетом 3:0.

    Напомним, что сборная Казахстана находится в группе «А», где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта.

    Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют 8 команд, разделенных на две группы.

    В группе «B» соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.

    Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны

    Теги:
    Франция Париж Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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