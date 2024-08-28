Паралимпиада 2024: главные надежды сборной Казахстана

Казахстанские паралимпийцы примут участие в Летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Ранее наши спортсмены уже приносили медали в копилку страны. О достижениях на предыдущих Играх и шансах на медали читайте в материале агентства Kazinform.

Достижения на Летних Паралимпийских играх

С 1996 года казахстанские спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую) на летних Паралимпийских играх в таких дисциплинах как параплавание, парапауэрлифтинг и парадзюдо.

В 2016 году в Рио Зульфия Габидуллина завоевала золото в параплавании, а Раушан Койшибаева завоевала серебро в парапауэрлифтинге.

В 2020 году в Токио сборная Казахстана завоевала 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу. Токийское золото стране принес Давид Дегтярев в парапауэрлифтинге, сразу три серебра завоевали парадзюдоисты Даулет Темиржан, Зарина Байбатина и Ануар Сариев, а бронзу в параплавании забрал Нурдаулет Жумагали. Таким образом в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио Казахстан занял 51-е место, завоевав 5 медалей.

Фото: olympic.kz

Фото: olympic.kz

Фото: paralympic.kz

Фото: olympic.kz

Казахстанские паралимпийцы в Париже

На Паралимпийских играх-2024 в Париже, будут соревноваться 44 спортсмена в 9 видах спорта, включая параплавание, парапауэрлифтинг, паралегкую атлетику, параканоэ, паратхэквондо, волейбол сидя, парапулевую стрельбу, паранастольный теннис, парадзюдо.

К тому же в соревнованиях в Париже примут участие чемпионы Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина и Давид Дегтярев, и призеры Паралимпийских игр Раушан Койшыбаева (серебро) и Нурдаулет Жумагали (бронза).

Фото: olympic.kz

​Больше всего лицензий выиграли парадзюдоисты — 10 человек.

Надежды сборной Казахстана

Известный спортивный журналист Дмитрий Нестеренко отметил, что Казахстан в этом году завоевал рекордное количество лицензий.

Соответственно «хочется надеется на большое количество медалей», — сказал он.

«Будет очень интересно понаблюдать за нашей командой по параволейболу, которые получили лицензии впервые с 1998 года», — добавил Нестеренко.

По мнению эксперта, есть шансы на медаль от Зульфии Габидуллиной и Нышана Омирали, а также от представителей команды по парадзюдо.

«Если говорить о надеждах на медаль, то конечно, это наша русалка Зульфия Габидуллина. Несмотря на свой возраст, она нацелена выиграть свое второе золото Паралимпиады. Конечно, медали ждем от парадзюдо и паратаеквандо. Тот же Нышан Омирали является двухкратным чемпионом мира, что тоже позволяет надеяться на золото в Париже», — сказал он.

Кроме того, Нестеренко выразил надежду на медаль от Севды Алиевой в парастрельбе, отметив её стремительный переход из паратанцев.

«Мне хочется верить, что Севда Алиева сумеет завоевать медаль по парастрельбе. Она только недавно перешла из паратанцев, но дух чемпиона ей позволил очень быстро отобраться на паралимпиаду», — сказал он.

Он добавил, что также надеется на успех Давида Дегтярева, и упомянул наличие лицензий в паралегкой атлетике и паранастольном теннисе, где выступит Али Мухулбеков.

Рекордное количество делегаций и женщин-участниц

На Паралимпийских играх-2024 в Париже примет участие рекордное количество делегаций и женщин, сообщил Международный паралимпийский комитет (МПК). Хотя окончательные цифры ещё уточняются из-за продолжающегося прибытия команд, ожидается, что приедет около 4400 спортсменов из рекордных 168 делегаций.

Число делегаций превысит предыдущий рекорд в 164, установленный на Паралимпийских играх в Лондоне 2012 и Токио 2020. Предыдущее рекордное количество участников на Паралимпийских играх составило 4393 спортсмена на Играх в Токио.

В 549 медальных дисциплинах по 22 видам спорта примут участие, вероятно, рекордное количество женщин — 1983.

Как упоминалось ранее, Казахстан представляет 44 спортсмена, что также является рекордным показателем.

Пять крупнейших делегаций на Паралимпиаде 2024

Китай, который лидировал в медальном зачете на каждых Паралимпийских играх, начиная с Афин-2004, представляет самую большую делегацию из 282 спортсменов.

Бразилия, имеют вторую по величине делегацию с 255 спортсменами, а страну-хозяйку Францию представят 237 спортсменов.

США будут представлены 220 спортсменами, а Великобритания — 201 спортсменом.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственный флаг двум флагоносцам — призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю Чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победителю Чемпионата Казахстана Севде Алиевой (пара пулевая стрельба).

Также первый поток казахстанских паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж.

Сегодня, 28 августа, пройдет церемония открытия Паралимпийских игр.

Даты проведения соревнований:

— 29, 30, 31 августа — пара тхэквондо

— 29, 31 августа, 2, 5, 6 сентября — волейбол сидя

— 30, 31 августа, 4, 5 сентября — пара легкая атлетика

— 31 августа, 1, 4 сентября — пара пулевая стрельба

— 1, 3, 4, 5, 6 сентября — пара плавание

— 1, 2, 4, 6, 7 сентября — пара настольный теннис

— 5, 7 сентября — пара пауэрлифтинг

— 5, 6, 7 сентября — пара дзюдо

— 6, 7 сентября — пара каноэ