Папа Лев XIV встретился с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом

Махмуд Аббас, находящийся в Риме с официальным визитом в Италию и Ватикан, проводит встречи на высоком уровне.

В письменном заявлении Ватикана по поводу встречи Папы и Аббаса отмечается, что встреча двух лидеров состоялась по случаю 10-й годовщины всеобъемлющего соглашения от 26 июня 2015 года, которое обеспечило признание Ватиканом Государства Палестина.

В заявлении говорится: «В ходе искренней беседы была подчеркнута необходимость срочной доставки помощи гражданскому населению Газы и прекращения конфликта путем поиска решения на основе принципа сосуществования двух государств».

Папа Лев XIV и Аббас ранее 21 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Газе и насилие на Западном берегу.

Президент Палестинского государства Аббас также проведет отдельные встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

Между тем, в связи с визитом Аббаса в Риме приняты широкие меры безопасности.

Махмуд Аббас, прибывший в Рим в среду днем, сначала посетил могилу предыдущего духовного лидера католиков Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, в базилике Святой Марии Мажорской (Santa Maria Maggiore).

Согласно сообщению официального органа Ватикана Vatican News, Аббас, оставив букет цветов на могиле, в своем заявлении журналистам у выхода из базилики сказал: «Я пришел почтить светлую память Папу Франциска, потому что не могу забыть то, что он сделал для Палестины и палестинского народа.Он признал Палестину, не дожидаясь, пока кто-то попросит его об этом».

С октября 2023 года до своей смерти Папа Франциск время от времени резко реагировал на нападения Израиля на Газу.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры собрали более 24 тыс. тонн гуманитарной помощи на контрольно-пропускных пунктах в секторе Газа с тех пор, как 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня