Папа Лев XIV прибудет с официальным визитом в Турцию

Визит состоится на шестом месяце его пребывания на посту и охватит также Ливан. После мероприятий в Анкаре он направится в Стамбул.

На следующий день, 28 ноября, понтифик встретится с епископами, священниками, диаконами и представителями духовенства в католической церкви Святого Духа в Харбие, а затем посетит Французский приют. После он отправится на вертолете в Изник, откуда вернется в Стамбул, чтобы провести встречу с епископами в представительстве Ватикана.

В субботу, 29 ноября, Папа посетит мечеть Султанахмет и сирийскую православную церковь Мор Эфрем, где проведет встречи с прихожанами и лидерами христианских общин. Далее он направится в церковь Святого Георгия и Фенерскую греческую патриархию, где состоится переговоры с патриархом Варфоломеем и подписание совместного заявления.

Во второй половине дня программа продолжится богослужением на стадионе Volkswagen Arena. В воскресенье, 30 ноября, Папа Лев XIV вылетит из стамбульского аэропорта Ататюрк в Бейрут.

В местах, включенных в программу визита, усилены меры безопасности. Как сообщили представители храмов, последние несколько дней они закрыты для посещений, за исключением богослужений.

Ранее глава Ватикана и духовный лидер католиков Папа Лев XIV обсудили с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы оказания помощи населению Газы и двухгосударственного урегулирования.