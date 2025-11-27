РУ
    04:25, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Папа Лев XIV прибудет с официальным визитом в Турцию

    Папа Лев XIV прибудет в Турцию 27 ноября. Подготовка к визиту продолжается в религиозных учреждениях Стамбула, которые понтифик посетит в рамках своей первой зарубежной поездки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Рим Папаси
    Фото: Anadolu

    Визит состоится на шестом месяце его пребывания на посту и охватит также Ливан. После мероприятий в Анкаре он направится в Стамбул.

    На следующий день, 28 ноября, понтифик встретится с епископами, священниками, диаконами и представителями духовенства в католической церкви Святого Духа в Харбие, а затем посетит Французский приют. После он отправится на вертолете в Изник, откуда вернется в Стамбул, чтобы провести встречу с епископами в представительстве Ватикана.

    В субботу, 29 ноября, Папа посетит мечеть Султанахмет и сирийскую православную церковь Мор Эфрем, где проведет встречи с прихожанами и лидерами христианских общин. Далее он направится в церковь Святого Георгия и Фенерскую греческую патриархию, где состоится переговоры с патриархом Варфоломеем и подписание совместного заявления.

    Во второй половине дня программа продолжится богослужением на стадионе Volkswagen Arena. В воскресенье, 30 ноября, Папа Лев XIV вылетит из стамбульского аэропорта Ататюрк в Бейрут.

    В местах, включенных в программу визита, усилены меры безопасности. Как сообщили представители храмов, последние несколько дней они закрыты для посещений, за исключением богослужений.

    Ранее глава Ватикана и духовный лидер католиков Папа Лев XIV обсудили с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы оказания помощи населению Газы и двухгосударственного урегулирования.

    Турция Папа Римский Мировые новости
