Пандусы, лифты и новые платформы: в Казахстане модернизировали 30 вокзалов

30 железнодорожных вокзалов и объектов пассажирской инфраструктуры введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции в различных регионах Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Работы проведены в рамках реализации поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества пассажирских перевозок. Модернизация стала крупнейшим обновлением железнодорожных вокзалов за последние годы.

В результате реконструкции значительно улучшены условия для пассажиров, повышены безопасность и комфорт, увеличена пропускная способность объектов, а также созданы современные условия труда для работников железнодорожной отрасли. В ходе работ обновлены фасады и кровля зданий, установлены энергоэффективные витражи, модернизированы системы отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Фото: Министерство транспорта РК

При строительстве и реконструкции преимущественно использовались материалы отечественного производства. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. На вокзалах оборудованы пандусы, лифты, адаптированные входные группы и санитарные комнаты, тактильные дорожки, специальные кассовые зоны. В зависимости от категории объектов предусмотрены комнаты матери и ребенка, медицинские пункты, камеры хранения, а также выполнена перепланировка помещений для более удобной организации пассажиропотока.

Комплексная модернизация затронула не только здания вокзалов, но и пассажирские платформы, привокзальные площади и инженерную инфраструктуру. Все объекты приведены в соответствие с современными требованиями безопасности, санитарными нормами и стандартами обслуживания. Большинство железнодорожных вокзалов страны были построены в 1950–1970-х годах, отдельные здания эксплуатируются уже более 80–100 лет. Около 70 процентов объектов десятилетиями не проходили капитальный ремонт.

Фото: Министерство транспорта РК

По регионам страны после реконструкции открыты:

Абайская область — вокзалы станций Аул и Белагаш;

Акмолинская область — Курорт-Боровое, Шортанды, Макинка и Акколь;

Атырауская область — Ганюшкино и Аккыстау;

Западно-Казахстанская область — Семиглавый Мар, Казахстан и Шынгырлау;

Карагандинская область — Караганда-Сортировочная, Жана-Караганда и Нура, а также обновлена пассажирская платформа станции Караганда-Сортировочная (четная);

Костанайская область — Аманкарагай и Кушмурун;

Кызылординская область — Жанакорган, Казалы, Шиели и платформа станции Талап;

Алматинская область — Конаев и Шамалган;

Область Жетысу — Талдыкорган;

Северо-Казахстанская область — Тайынша, Жанаесиль и Саумалколь;

Восточно-Казахстанская область — Риддер и Шемонаиха;

Павлодарская область — платформа Бозшаколь.

Фото: Министерство транспорта РК

— Реализация программы модернизации железнодорожных вокзалов будет продолжена. Министерство последовательно обновляет пассажирскую инфраструктуру во всех регионах страны, создавая современные, безопасные и комфортные условия для граждан и обеспечивая дальнейшее развитие транспортной связанности Казахстана, — отметили в ведомстве.

Фото: Министерство транспорта РК

Ранее сообщалось о том, что в Алматы полным ходом идет масштабная модернизация железнодорожных узлов мегаполиса.