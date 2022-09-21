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Пандус для автомобилей закрыли в аэропорту Алматы
21 Сентября 2022, 13:33

Пандус для автомобилей закрыли в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пандус для автомобилей закрыли в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади на территории международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади на территории международного аэропорта Алматы c 21 сентября будет закрыт на ремонт пандус. Пассажиры могут оставлять машины на крытой и открытой парковке. Пройти в терминал можно по пешеходному мосту и через привокзальную площадь», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

Ранее в международном аэропорту Алматы усилили меры безопасности.

Летом аким Алматы Ерболат Досаев и руководство международного аэропорта Алматы обсудили вопросы текущего строительства нового терминала.


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