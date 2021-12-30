Памятник Ыбыраю Алтынсарину открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на одноименной улице установлен памятник великому просветителю казахского народа, писателю, этнографу, общественному деятелю Ыбыраю Алтынсарину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В год 180-летия просветителя, педагога, посвятившего свою жизнь обучению детей, состоялось торжественное открытие памятника. В церемонии приняли участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, президент Национальной академии наук Мурат Журинов, представители творческой интеллигенции и общественники.

В ходе мероприятия аким города подчеркнул, что наследие Ыбырая Алтынсарина имеет величайшую ценность не только для одного народа и этноса, но и для всего человечества.

Аким отметил важность сферы образования в развитии города и государства. В этой связи в Алматы принимаются все меры по поддержке учителей, строительству новых школ и внедрению в учебный процесс инновационных идей.

Авторами почти шестиметрового памятника из бронзы и гранита являются Данияр Сарбасов, Алимжан Токбаев, Дулат Усенбаев и Канат Бегулиев.