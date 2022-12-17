Память жертв декабрьских событий почтили в Алматы

17 Декабря 2022, 16:37

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» в память о жертвах декабрьских событий 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии приняли участие заместитель акима города Арман Кырыкбаев, участники декабрьских событий, представители общественных организаций. После возложения цветов собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. Представители духовенства прочитали поминальную молитву.

16 декабря состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня 36-я годовщина декабрьских событий. Глава государства подчеркнул, что данные события оставили неизгладимый след в истории страны.

Фото: пресс-служба акимата г. Алматы