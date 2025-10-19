Палестинское посольство: КПП «Рафах» будет открыт 20 октября

Единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом — контрольно-пропускной пункт «Рафах» — откроется в понедельник, 20 октября. Об этом сообщило палестинское посольство в Египте в своем заявлении в субботу, 18 октября, передает агентство Reuters. Этот КПП, который был закрыт с мая 2024 года, позволит проживающим в Египте палестинцам вернуться в сектор Газа, говорится в сообщении посольства. Временно и с ограниченным трафиком переход открывали в феврале 2025 года.

Вместе с тем в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что КПП «Рафах» будет открыт только после того, как террористическое движение ХАМАС выдаст тела всех погибших израильских заложников, удерживаемых им в Газе.

Поставки гуманитарной помощи для населения сектора Газа являются частью соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября. До сих пор грузовики с гуманитарной помощью поступали в сектор через КПП «Керем-Шалом». Однако ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) потребовали открыть все пограничные пункты для поставок помощи.

Декларация о прекращении огня в секторе Газа

В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел международный «саммит мира» с участием более 20 мировых лидеров. На нем была подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа.

Страны-посредники — Египет, Катар, Турция и США — поставили подписи под документом, который официально закрепил соглашение между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Четыре страны заявили о согласии выступить гарантами соблюдения договоренностей, призванных положить конец войне.

По словам президента США Дональда Трампа, в декларации установлены «правила и положения» о дальнейших шагах на пути к окончанию острой фазы конфликта, начавшейся в октябре 2023 года. Американский лидер назвал 13 октября «невероятным днем для всего мира и Ближнего Востока».

Напомним, 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и убили около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.