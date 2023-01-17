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Палестинский подросток погиб в результате рейда израильских военных

17 Января 2023, 05:38
Палестинский подросток погиб в результате рейда израильских военных

АММАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Палестины сообщило о смерти 14-летнего подростка в результате рейда израильской армии в г. Вифлеем на юге Западного берега р. Иордан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

По сообщениям министерства, Омар Хмур, 14-летний подросток из лагеря беженцев «Дхейше» в городе Вифлеем получил серьезное ранение в голову во время рейда израильских военных на лагерь в понедельник утром. После этого он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался.

Израильские силы совершили налет на лагерь незадолго до рассвета и провели аресты, во время которых вспыхнули столкновения с палестинской молодежью.

По сообщениям израильской армии, ее военнослужащие открыли огонь в ответ на брошенные в них камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства.

Палестинские СМИ обвиняют израильских военных в смерти подростка. Министерство образования Палестины осудило убийство и заявило, что Хмур был учеником девятого класса в школе агентства ООН по делам беженцев в лагере.

Хмур является четвертым несовершеннолетним палестинцем, убитым израильской армией на Западном берегу р. Иордан за первые 16 дней 2023 года, сообщает AlJazeera.

С конца марта израильская армия проводит контртеррористическую операцию «Волнорез» на Западном берегу р. Иордан, направленную против палестинцев, подозреваемых в терроризме. Операция была начата с целью остановить серию терактов, которые происходили в Израиле в течение нескольких месяцев до операции. Это приводит к регулярным рейдам и стычкам в палестинских деревнях, городах и лагерях беженцев.


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