Палестинские шейхи предложили создать свой эмират и признать Израиль

Несколько влиятельных шейхов Хеврона адресовали письмо министру экономики Израиля и бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату, где просят его передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Их идея заключается в том, чтобы Хеврон отделился от Палестинской администрации и создал собственный эмират. В письме шейхи предлагают взаимное признание Израиля и Эмирата Хеврон. Кроме того, они обещают присоединиться к Авраамским соглашениям.

Также шейхи предлагают Израилю принять на испытательный срок 1000 рабочих из Хеврона, а взамен обещают «нулевую терпимость к терроризму».

— Реализация прежних договоренностей на практике принесла лишь коррупцию, смерть и экономическое разорение. Поэтому власть должна быть передана лидерам местных кланов, а не оставаться в руках Палестинской автономии, — утверждают шейхи.

Ранее стало известно, что Израиль получил ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе.