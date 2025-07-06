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    15:39, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Палестинские шейхи предложили создать свой эмират и признать Израиль

    Влиятельные шейхи Хеврона выступили с мирной инициативой — признать Израиль, отделиться от Палестинской автономии в качестве самостоятельного эмирата и присоединиться к Соглашениям Авраама, передает Kazinform со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

    Палестинские шейхи предложили создать свой эмират и признать Израиль
    Фото: Courtesy of Wadee' al-Jaabari

    Несколько влиятельных шейхов Хеврона адресовали письмо министру экономики Израиля и бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату, где просят его передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Их идея заключается в том, чтобы Хеврон отделился от Палестинской администрации и создал собственный эмират. В письме шейхи предлагают взаимное признание Израиля и Эмирата Хеврон. Кроме того, они обещают присоединиться к Авраамским соглашениям.

    Также шейхи предлагают Израилю принять на испытательный срок 1000 рабочих из Хеврона, а взамен обещают «нулевую терпимость к терроризму».

    — Реализация прежних договоренностей на практике принесла лишь коррупцию, смерть и экономическое разорение. Поэтому власть должна быть передана лидерам местных кланов, а не оставаться в руках Палестинской автономии, — утверждают шейхи.

    Ранее стало известно, что Израиль получил ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе.

     

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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