11 Мая 2022 15:00

Палестинская журналистка погибла в ходе израильского рейда

АММАН. КАЗИНФОРМ - Журналист «аль-Джазиры» была застрелена во время освещения израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АР.

Инцидент произошел ранним утром в среду. Ширин Абу Акле, палестинская журналистка и репортер телеканала, была застрелена и вскоре скончалась. Она работала на канале с 1997 года.

Другой журналист телеканала – палестинец Али Самуди, был госпитализирован в стабильном состоянии после ранения в спину.

По сообщениям министерства здравоохранения Палестины, Ширин ранили боевой пулей в голову. Ее доставили ​​в больницу в критическом состоянии, позже медики сообщили, что она погибла, передает палестинское агентство WAFA.

Палестинские власти и коллеги Шерин обвинили в убийстве израильских военных. В свою очередь власти Израиля начали расследование и не исключают того, что журналистка могла погибнуть от пуль, выпущенных с палестинской стороны.

Телеканал прервал трансляцию, чтобы объявить о гибели своего сотрудника. В опубликованном заявлении «аль-Джазира» призвала международное сообщество «осудить и привлечь к ответственности израильские оккупационные силы за преднамеренное нападение и убийство нашего коллеги».

«Мы обязуемся преследовать виновных в судебном порядке, как бы они ни старались скрыть свое преступление, и привлечь их к ответственности», — сообщается в заявлении.

По информации телеканала, израильские солдаты совершили выстрелы по Ширин, несмотря на то, что она была одета в «пресс-куртку», которая отличала ее от других людей во время репортажа.

Израильские военные заявили, что во время операции в Дженине их силы подверглись сильному обстрелу с использованием взрывчатых веществ, в связи с чем, они открыли ответный огонь. Военные заявили, что «расследуют это событие и изучают возможность того, что журналисты были ранены палестинскими боевиками».

Фото: reuters.com