Палестина подаст заявку на членство в БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Посол Палестины также отметил, что Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в Казани.

— После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению, — сказал дипломат.

Нофаль добавил, что также была достигнута договоренность созвать межправительственную российско-палестинскую экономическую комиссию в декабре в Москве.

12 августа палестинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам встречи с президентом РФ В.Путиным М.Аббас заявил, что достиг соглашения о приглашении Палестины на саммит БРИКС-Россия.

— Мы также обсудили БРИКС. Мы достигли устного соглашения, что Палестина будет приглашена [на форум] в формате «аутрич», — заявил Аббас.

По словам палестинского лидера, «можно было бы организовать особый формат встречи, посвященной исключительно Палестине, чтобы все страны высказали свои взгляды на события, происходящие в этой сфере».

При этом Аббас подчеркнул, что все страны этого БРИКС дружественны Палестине.

БРИКС в целом поддерживает стремление Палестины к государственности. Так, в июне министры иностранных дел стран БРИКС выступили с совместным заявлением в поддержку полноправного членства Палестины в ООН.

С момента своего создания в 2006 году БРИКС пережила два этапа расширения. В 2011 году к первоначальной группе, в которую входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южная Африка. 1 января 2024 года в БРИКС официально вошли четыре новых члена: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Аргентина и вовсе отказалась от вступления в БРИКС, а Саудовская Аравия еще рассматривает предложение о присоединении.

О намерении присоединиться к БРИКС в июле заявил Азербайджан и Малайзия. Кроме того, сообщалось, что Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС.