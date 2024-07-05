Зачем Казахстану вступать в БРИКС - мнение директора КИСИ

В ходе саммита ШОС в Астане Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС. Своим мнением о том, что нашей стране даст это вступление, поделился директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркин Тукумов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Тукумов отметил, что БРИКС — это не случайный набор государств.

— Если смотреть на вопрос с геополитической перспективы, а она всегда фундаментально основывается на географии, мы увидим интересную закономерность. БРИКС — это не случайный набор государств. Посмотрите на карту, все эти страны находятся на важнейших мировых морских путях. Китай — огромное тихоокеанское побережье, Россия — Северный морской путь, Индия — Индийский океан, Бразилия — южная Атлантика, ЮАР — пролив Дрейка, Египет — Суэцкий канал, Красное море, Иран и ОАЭ — Персидский залив и Ормузский пролив, — сказал Еркин Тукумов.

Казахстан в этом формате выступает в качестве главного сухопутного транспортного узла.

— Во-первых, мы действительно превращаемся в континентальный транзитный хаб, перекресток дорог, трубопроводов и авиамаршрутов. Если рассматривать участие в БРИКС с этого ракурса, безусловно, эта площадка будет чрезвычайно полезна для Казахстана. Развитие нашего транспортного потенциала неразрывно связано с укреплением позиций страны как средней державы на мировой арене, — считает эксперт.

БРИКС, по мнению директора КИСИ, важен для Казахстана в плане выстраивания отношений с другими средними державами, такими как Бразилия, Египет, ЮАР, Эфиопия.

— А если принимать во внимание список стран-кандидатов в члены этого объединения, а это 32 заявки, потенциальный круг сотрудничества в формате «middle powers» для Казахстана становится существенно шире, — отметил Еркин Тукумов.

Он подчеркнул, что Казахстан занимает проактивную позицию в вопросе присоединения к БРИКС.

— БРИКС позиционирует себя как площадка для прагматичного и конструктивного взаимодействия. С момента запуска формата страны БРИКС заявляли о том, что их объединение не направлено против кого-то. Главным лейтмотивом в БРИКС всегда была торговля, а наиболее характерной чертой стран-участниц — высокие темпы экономического роста. Сегодня БРИКС — это уже треть мировой экономики. Для Казахстана важно не оставаться в стороне от данного набирающего силу процесса, поэтому мы занимаем проактивную позицию в вопросе присоединения к БРИКС, — заключил глава КИСИ.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.

— Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности, — заявил Президент Казахстана в ходе заседания Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс», которое состоялось в рамках 15-го Саммита БРИКС в Йоханнесбурге.