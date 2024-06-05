Палата представителей США проголосовала за санкции против международного суда

Палата представителей США проголосовала за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) за его попытку выдать орден на арест премьер-министра Израиля и других израильских должностных лиц за военные преступления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Законопроект одобрили 247 представителей нижней палаты, против были 155. За него проголосовали почти все республиканцы и несколько десятков демократов.

Однако законопроект о санкциях вряд ли получит развитие в Сенате, контролируемом демократами. Хотя президент Джо Байден назвал действия МУС «возмутительными», его администрация заявила, что «решительно выступает против» законопроекта о санкциях в отношении суда.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил в своем заявлении в прошлом месяце, что суд выдаст ордера на арест премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху, лидера ХАМАС Я.Синвара и других лидеров с обеих сторон конфликта, обвиняя их в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Израиль сталкивается с растущей критикой за войну, в результате которой погибло по меньшей мере 35 тыс. человек в секторе Газа, многие из которых – женщины и дети. Дж.Байден заявил, что «не уверен», совершили ли израильские силы военные преступления, но признал, что в секторе Газа были убиты «невинные люди».

Несмотря на критику Дж.Байдена в адрес МУС, другие союзники США и Израиля, в том числе Франция и Бельгия, выступили в защиту независимости суда. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что шаг к выдаче ордеров «бесполезен», поскольку союзники ищут способ положить конец войне и оказать гуманитарную помощь в регионе.