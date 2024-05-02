Палата представителей США приняла законопроект об антисемитизме

Палата представителей США в среду проголосовала за принятие двухпартийного законопроекта о борьбе с антисемитизмом на фоне вспыхнувших пропалестинских протестов в студенческих городках по всей стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Голосование в Палате представителей составило 320 против 91 голоса, при этом 70 демократов и 21 республиканец проголосовали против законопроекта. Далее законопроект должен быть рассмотрен в Сенате США.

Законопроект «Акт об антисемитизме» обязывает Министерство образования принять широкое определение антисемитизма, используемое Международным альянсом памяти жертв Холокоста для обеспечения соблюдения антидискриминационных законов.

Международная группа определяет антисемитизм как «определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к евреям». Группа добавляет, что «риторические и физические проявления» антисемитизма включают в себя такие вещи, как призывы к убийству или причинению вреда евреям или возложение на евреев коллективной ответственности за действия, предпринятые Израилем.

Сторонники закона говорят, что он поможет бороться с антисемитизмом в университетских кампусах, но оппоненты считают, что он выходит за рамки закона и угрожает ограничить свободу слова.

Законопроект встретил сопротивление со стороны некоторых прогрессивных и крайне правых законодателей, а также Американского союза гражданских свобод (ACLU), который назвал определение антисемитизма в законопроекте «чрезмерным».

Проголосовавший против законопроекта член палаты представителей Джерри Надлер, демократ от штата Нью-Йорк, заявил, что определение настолько широкое, что оно может поставить под угрозу защищенную конституцией свободу слова.

— Выступления с критикой Израиля или любого другого правительства сами по себе не могут представлять собой преследование, — написали лидеры ACLU в письме, призывая законодателей выступить против этой меры.

Текущая версия закона была представлена в конце октября прошлого года после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года, но обсуждалась только на этой неделе.