Американские студенты вышли на митинг против войны в Газе

Протесты студентов охватили учебные заведения от Гарварда до Южной Калифорнии, которые призывают власти США отказаться от финансирования израильских военных операций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Студенческие протесты, некоторые из которых переросли в круглосуточные лагеря, вспыхнули по всей стране после арестов и выселения студентов из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Студенты таких школ, как Йельский, Нью-Йоркский, Брауна, Южной Калифорнии, Гарвардский, Техасский, Мичиганский университеты, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский государственный политехнический университет и другие начали протесты.

По данным департамента безопасности Техаса, в Техасском университете в Остине было арестовано 34 человека.

Фото: NBC News

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса окружили территорию кампуса Университета Южной Калифорнии в соответствии с приказом о разгоне митингующих. Часть студентов разошлась, но около 50 протестующих арестовали после отказа покинуть центральный кампус.

South lawn at @UTAustin now completely blocked off by state and local police. Students continue shouting “off our campus” pic.twitter.com/2beJlUjL8r — Monica Madden (@themonicamadden) April 24, 2024

Еврейская группа в Лос-Анджелесе заявила, что обеспокоена антисемитизмом и протестами в университетском городке против войны в Газе.

— Хотя мы верим в мирный гражданский диалог, эти протесты переросли в такую степень, что создали опасный климат для евреев в кампусе, — говорится в заявлении Еврейской федерации Лос-Анджелеса.

По данным властей Газы, более 30 тысяч человек были убиты в анклаве в ответ Израиля на террористические атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которых погибло около 1200 человек.