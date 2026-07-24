Палата представителей США одобрила резолюцию о прекращении войны с Ираном

В четверг Палата представителей США одобрила резолюцию о выводе американских войск из зоны боевых действий с Ираном, выступив против президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NPR .

Это голосование отражает растущее недовольство Конгресса войной и тем, как законодатели осуществляют надзор.

Резолюция была принята Палатой представителей 214 голосами против 208. Хотя резолюция не имеет обязательной юридической силы, она представляет собой символический упрек в адрес президента Трампа в связи с войной, которую законодатели не поддержали. Это уже вторая резолюция, принятая Палатой представителей США с начала войны.

Четыре республиканца присоединились к демократам, чтобы одобрить эту меру: Том Барретт из Мичигана, Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, Уоррен Дэвидсон из Огайо и Томас Мэсси из Кентукки.

Вскоре после голосования в Палате представителей демократы в Сенате попытались продвинуть собственную резолюцию о военных полномочиях, но она не прошла — 47 голосов против 49.

Голосование проходило на фоне обострения противостояния между Ираном и США. С начала боевых действий в феврале погибли 18 американских военнослужащих, четверо из них — после 17 июля. По данным Пентагона, около 500 американских военных получили ранений, из которых 100 — за последние две недели.

Ранее сообщалось, что часть конгрессменов США против отправки американских войск в Иран.