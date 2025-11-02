Пакистан вновь открыл КПП «Торкхам» для возвращения афганских беженцев

Заместитель комиссара округа Хайбер Билал Рао сообщил СМИ, что КПП возобновил работу в субботу утром, чтобы афганские семьи, которые неделями ждали на пакистанской стороне, могли вернуться домой.

По его словам, сотни граждан Афганистана прибыли в иммиграционный центр, где проводились процедуры оформления документов, прежде чем им было разрешено пересечь границу с Афганистаном.

Процесс репатриации был приостановлен 11 октября после того, как между Пакистаном и Афганистаном произошли столкновения, что побудило Исламабад закрыть все пограничные переходы для торговли и поездок.

19 октября в Дохе было официально достигнуто соглашение о прекращении огня, но официальный представитель МИД Тахир Хуссейн Андраби заявил на брифинге в пятницу, что граница «пока останется закрытой для торговли», добавив, что возобновление коммерческой деятельности будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Закрытие пограничных переходов остановило двустороннюю торговлю на несколько недель, что привело к росту цен на товары первой необходимости в некоторых районах Пакистана.

Ранее сообщалось, что Афганистан и Пакистан проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 6 ноября.